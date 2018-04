El resultado es muy importante para los "Decanos" no sólo por los tres puntos obtenidos, que lo ubican con seis como escoltas del puntero Libertad, sino por la diferencia de goles, que puede resultar clave para definir el grupo.

Luego de ganar en casa, Atlético Tucumán espera ahora el partido que sostendrán mañana Peñarol (3 puntos) y Libertad (9) ya que un resultado positivo de los paraguayos lo dejaría en la puerta de una histórica clasificación a los octavos de final del torneo en su segunda participación.

Para alcanzar el objetivo, que dos fechas atrás parecía imposible, el conjunto que conduce Ricardo Zielinski tendrá que repetir el éxito cuando reciba a Peñarol, convertido ahora en su rival directo por el segundo puesto de la zona C, ya que Libertad a esta altura de la competencia parece inalcanzable.

The Strongest arrancó el torneo con una victoria de local ante Peñarol, ahora suma tres derrotas consecutivas y con tres puntos sus chances parecen reducirse a pelear por el tercer puesto para acceder en el segundo semestre a la Copa Sudamericana.

El partido se jugaba lejos de los arcos cuando "Pulguita" dejó pasar una pelota cerca de la mitad de la cancha y esa accción dejó mal parados a los centrales bolivianos, lo que permitió que Díaz corra más de 20 metros para enfrentar al arquero Ever Caballero y derrotarlo con mucha precisión.

Antes del descanso, Núñez tomó de aire un balón que cayó en el área grande de The Strongest para marcar el segundo gol, que fue el golpe de nocaut para el visitante.

Si bien el local dejó de presionar y le cedió la iniciativa a su rival no pasó momentos complicados y sobre el final pudo redondear un triunfo muy valioso cuando "Pulguita" definió en el área chica con el arco vacío.



Síntesis



Atlético Tucumán: Augusto Batalla; Cristian Villagra, Rafael García, Jonathan Cabral y Gabriel Risso Patrón; Guillermo Acosta, Rodrigo Aliendro, Nery Leyes y Gervasio Núñez; Luis Rodríguez y Cristian Díaz. DT: Ricardo Zielinski.

The Strongest: Ever Caballero; Marvin Bejarano, Fernando Martelli, Edison Carcelén y Maximiliano Ortiz; Diego Wayar, Agustín Jara, Raúl Castro y Henry Vaca; Pablo Escobar y Edis Ibargüen. DT: César Farías.



Goles: En el primer tiempo: 30m Díaz (AT) y 44m Núñez (AT). En el segundo, 45m Rodríguez (A).

Cambios: en el segundo tiempo, 15m Rudy Cardozo por Vaca (TS) y Cristian Novoa por Escobar (TS), 22m Jhasmani Campos por Jara (TH), 27m Alejandro Melo por Díaz (AT), 31m Favio Alvarez por Núñez (AT), 39m David Barbona por Aliendro (AT).

Amonestados: Díaz (AT); Martelli (TS).

Estadio: "Monumental José Fierro", de Atlético Tucumán.

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (Brasil).