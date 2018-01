Atlético Tucumán encontró frente a Temperley los goles que le faltaron en los amistosos del verano y lo superó de manera contundente, 3 a 0, en el encuentro de la fecha 13 de la Superliga, que marcó el regreso a la competencia oficial de ambos equipos.

Apenas tres minutos tardó el conjunto tucumano para ponerse en ventaja a través del uruguayo Mauricio Affonso, quien marcó su primer gol en el fútbol argentino, en tanto que Jonathan Cabral, de cabeza en el primer tiempo, y David Barbona, con un espectacular remate luego de un perfecto contragolpe, selló el resultado en el complemento.

Las dudas que había generado el conjunto que conduce Ricardo Zielinski en los amistosos de pretemporada fueron disipadas esta noche con un actuación casi perfecta que le permitió "borrar" de la cancha a su rival y desató la euforia de sus hinchas que una vez más colmaron el estadio Monumental. Fue tan veloz y contundente el local que muchos de los hinchas ingresaron al estadio cuando el partido ya estaba casi definido y no pudieron ver los goles de Affonso ni de Cabral porque el horario de inicio perjudicó a los aficionados que en gran número llegaron tarde.

Para conseguir el triunfo contundente ante un rival que en los papeles parecía complicado, los tucumanos no necesitaron de los delanteros que se sumaron sobre el cierre del libro de pases: Leandro Díaz y Toledo. Ambos fueron contratados a último momento debido a la falta de gol mostrada por el equipo que no pudo convertir en los cuatro amistosos jugados a comienzo de año.

Temperley fue la otra cara de la moneda ya que cortó una racha de cuatro partidos sin derrotas, racha que acumulaba desde la llegada del técnico Gastón Esmerado, y al mismo tiempo dejó un pálida imagen ya que ofreció muchas ventajas en defensa y casi no tuvo peso en la ofensiva.

La única llegada en los 90 minutos permitió que los hinchas tucumanas se deleitaran con una notable atajada del debutando ex arquero de River, Augusto Batalla, quien le ganó el duelo a Ezequiel Montagna.

Los "decanos" ahora suman 19 puntos, en tanto que el visitante se quedó con 12 y un promedio de 1,067 que lo deja entre los cuatro peores del torneo y lo mantiene en zona de descenso.



Síntesis



Atlético Tucumán: Augusto Batalla; Guillermo Acosta, Rafael García, Jonathan Cabral y Cristian Villagra; David Barbona, Rodrigo Aliendo, Nery Leyes y Favio Alvarez; Luis Rodríguez y Mauricio Affonso. DT: Ricardo Zielinski.

Temperley: Josué Ayala; Adrián Scifo, Matías Nani, Ignacio Bogino y Marcos Pinto; Sebastián Martelli, Adrián Arregui, Leonardo Di Lorenzo y Emiliano Ozuna; Ezequiel Montagna y Juan Sánchez Sotelo. DT: Gastón Esmerado.



Goles en el primer tiempo: 3m. Affonso (AT), 23m. Cabral (AT).

Gol en el segundo tiempo: 11m. Barbona.

Cambios: en el segundo tiempo, al comenzar Marcos Figueroa por Martelli (T), 14m Fernando Brandán por Ozuna (T), 24m Francisco Grahl por Aliendro (AT), 30m Gervasio Núñez por Alvarez (AT), 32m Fabián Muñoz por Sánchez Sotelo (T), 33m Ismael Blanco por Affonso (AT)

Arbitro: Mauro Vigliano.

Estadio: Monumental José Fierro de Atlético Tucumán.