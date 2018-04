El "Decano" había perdido con Libertad de Paraguay y Peñarol de Montevideo y con este triunfo mantiene viva la ilusión de avanzar a los octavos de final. The Strongest, por su lado, también quedó con tres unidades (triunfo ante Peñarol y caída con Libertad).

Atlético Tucumán, que hizo base en Santa Cruz de la Sierra y llegó a La Paz solo dos horas antes del partido para mitigar los efectos de la altura, se paró con autoridad y sacó ventaja en su primera aproximación: a los 11m, cuando todavía no había pasado mucho, Romat sacó un estupendo remate que se metió en el ángulo superior derecho y se convirtió en el 1 a 0.

Sin embargo, The Strongest empezó a dominar la pelota, se fue adelantando en el terreno y el “Decano” se vio obligado a refugiarse cerca de su arco.

El equipo boliviano encontró el empate con su fórmula preferida, un centro que esta vez conectó Ibargüen (un poco con el hombro, otro poco con la espalda) para el 1 a 1. Y antes del cierre de la etapa tuvo dos ocasiones para ponerse en ventaja con otro de sus mejores recursos, el remate desde lejos.

Primero probó Escobar, y su tiro dio en el travesaño; y después lo siguió Castro, con un disparo apenas desviado a la izquierda de Batalla.

El descanso le dio un respiro al conjunto tucumano, que usó, sobre todo, para defender. Así aguantó hasta los 20 minutos del complemento, momento desde el que el dominio del local se hizo sostenido y por momentos abrumador.

The Strongest tuvo entonces ocasiones múltiples: tiros en los palos, despejes milagrosos de la última línea visitante, buenas atajadas de Augusto Batalla. Y cuando peor la pasaba, Atlético Tucumán encontró una chance que -su gran virtud- no desperdició.



Valverde, como último hombre, dejó muy corto un despeje; Favio Alvarez definió por arriba de Peñarrieta; la pelota pegó en el travesaño y Toledo, de palomita (casi al ras del suelo), puso la cabeza para el 2 a 1.

Los tucumanos recuperaron el aliento, fortalecieron el ánimo y -aunque con sufrimiento-, lograron sostener

la diferencia hasta el último pitazo de Bascuñán.

En la próxima fecha, la cuarta, el Decano y The Strongest volverán a enfrentarse, pero en Tucumán, el miércoles de la próxima semana; y un día más tarde completarán la jornada Peñarol y Libertad en Montevideo.



Síntesis



The Strongest: José Peñarrieta; Ramiro Ballivian, Gabriel Valverde, Fernando Martelli y Marvin Bejarano; Rudy Cardozo, Raúl Castro, Diego Wayar y Jhasmani Campos; Pablo Escobar y Edis Ibargüen. DT: César Farías.

Atlético Tucumán: Augusto Batalla; Nicolás Romat, Rafael García, Andrés Lamas y Gabriel Risso Patrón; Guillermo Acosta, Rodrigo Aliendro, Nery Leyes y Gervasio Núñez; Luis Rodríguez y Alejandro Melo. DT: Ricardo Zielinski.



Goles: en el primer tiempo: 11m Nicolás Romat (AT) y 37m Edis Ibargüen (TS). En el segundo, 30m Javier Toledo (AT).

Cambios: en el segundo tiempo, 11m Favio Alvarez por Leyes (AT), 18m Henry Vaca por Campos (TS), 20m Javier Toledo por Rodríguez (AT), 30m Francisco Grahl por Melo (AT), 31m Christian Novoa por Ballivian (TS), 36m Rodrigo Vargas por Castro (TS).

Amonestados: Batalla, Lamas, Acosta (AT).

Estadio; "Hernando Siles", de La Paz.

Árbitro: Julio Bascuñán (Chile).