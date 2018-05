Atlético Tucumán ganó por tercera vez consecutiva en el grupo C de la Copa Libertadores, al derrotar 1 a 0 a Peñarol, y quedó a un paso de clasificarse para jugar por primera vez en la historia a los octavos de final de la competencia más importante de clubes en Sudamérica.

El gol de Leandro Díaz, a los 27 minutos del segundo tiempo, definió el partido a favor de los tucumanos, que fueron locales y necesitan sólo un punto para lograr la histórica clasificación.

Atlético comparte transitoriamente el primer puesto con Libertad de Paraguay, ambos tienen nueve puntos, mientras que Peñarol quedó con 6 y The Strongest tiene 3.