Independiente perdió frente a Atlético Tucumán por 2-0, en Avellaneda, en un partido por la 21ra. fecha de la Superliga Argentina de fútbol (SAF), y quedó relegado a puesto de clasificación para la Copa Sudamericana 2019.



Los goles del conjunto que dirige Ricardo Zielinski, que terminó con diez jugadores por la expulsión de Rodrigo Aliendro, los convirtió el volante Guillermo Acosta, a los 9 y 47 minutos del segundo tiempo.



Independiente, con la derrota, quedó sexto (fuera de puesto de clasificación para la Copa Libertadores 2019) con 36 puntos, once menos que el líder Boca (47); mientras que Atlético Tucumán, que cortó una racha de cinco partidos sin victorias (tres empates y dos caídas), llegó a 29 unidades.



El equipo de Avellaneda, que llegaba con un invicto de seis cotejos (cuatro triunfos y dos igualdades), fue mejor en el primer tiempo, más allá de que el conjunto tucumano manejó bien la pelota, tuvo juego asociado y dispuso de muchas chances de riesgo. Sin embargo, esa superioridad no pudo -ni supo- reflejarla en el marcador, por impericia propia en más de una oportunidad y por la actuación del arquero Augusto Batalla en otras. No obstante Independiente en más de una ocasión quedó mal parado en defensa y sufrió el juego punzante de Atlético Tucumán.



Es que el conjunto que dirige Zielinski presionó bien arriba, lo que incomodó a su rival, y cada vez que pudo inquietó al arquero Martín Campaña. De ahí que el partido por momentos tuvo un ida y vuelta, pero con más profundidad del Rojo, que sobre el final perdió por lesión a Maximiliano Meza, uno de sus mejores valores.



Atlético en el inicio del segundo tiempo se puso en ventaja con el gol de Acosta, a los 9 minutos, y luego tuvo muchas chances claras para ampliar la ventaja.



Independiente, tras el gol, no reaccionó, estuvo impreciso con la pelota, endeble en la defensa y sin ideas en ataque.



El equipo tucumano tuvo todo para definir el partido, pero sus jugadores una y otra vez fallaron en la definición.



El DT Ariel Holan buscó respuestas en el banco, pero no las encontró ni con Fernando Gaibor, Martín Benítez ni Leandro Fernández. Y tampoco la expulsión de Aliendro le sirvió para llegar al menos al empate. Y sobre el final otra vez Acosta vulneró el arco de Campaña y selló un 2-0 inobjetable por el gran trabajo que hizo Atlético en el segundo tiempo.







Síntesis

Independiente: Martín Campaña; Fabricio Bustos, Alan Franco, Nicolás Figal y Juan Sánchez Miño; Diego Rodríguez y Nicolás Domingo; Gonzalo Verón, Maximiliano Meza y Silvio Romero; Emmanuel Gigliotti. DT: Ariel Holan.



Atlético Tucumán: Augusto Batalla; Cristian Villagra, Rafael García, Mauro Osores y Gabriel Risso Patrón; Guillermo Acosta, Nery Leyes, Rodrigo Aliendro y Gervasio Núñez; Luis Rodríguez y Javier Toledo. DT: Ricardo Zielinski.

Goles en el segundo tiempo: 9m. y 47m. Acosta (AT).

Cambios en el primer tiempo: 40m. Fernando Gaibor por Meza (I). En el segundo: 14m. Martín Benítez por Domingo (I); 26m. Leandro Díaz por Luis Rodríguez (AT); 28m. Leandro Fernández por Verón (I); 33m. Francisco Grahl por Núñez (AT); y 38m. David Barbona por Toledo (AT).

Amonestados: Ferna?dez y Gaibor (I). García y Toledo (AT).

Incidencia en el segundo tiempo: 34m. expulsado Aliendro (AT)

Estadio: Independiente.

Árbitro: Fernando Echenique.