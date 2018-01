El tiempo pasa y con el correr del mismo Independiente va teniendo motivos para celebrar. En primera instancia, porque este lunes fue el día en el que el Rojo celebró su cumpleaños número 113, más que celebrado, debido a la reciente obtención de la Copa Sudamericana, tras vencer en la final al Flamengo, en el mítico Maracaná.

Otro motivo que sacó una sonrisa en muchos hinchas fue luego de conocerse, en este día especial, según lo informado desde medios de Inglaterra, que Sergio Agüero estaría dispuesto a adelantar su vuelta al país para jugar en el Rojo. “Mi idea es volver a Independiente cuando se me termine el contrato con el City”, había manifestado en su momento el Kun, pero, al parecer, el delantero estaría analizando modificar su pensamiento y regresar antes al club de sus amores.

Sabido es que regresará, lo que hasta este momento parecía un secreto bajo siete llaves era saber el tiempo en el que se daría su vuelta. Por estas horas, el diario británico Daily Mail informó en las últimas horas que Agüero analiza seriamente terminar su contrato con el Manchester City un año antes de lo estipulado, para volver al club de Avellaneda luego del mundial de Rusia, algo que se rumoreaba pero de lo que no había grandes certezas.

La motivación para tomar esa decisión estaría enfocada en la exigente competencia que tiene con Gabriel Jesús, Leroy Sane y Raheem Sterling, a la que se podría sumar Alexis Sánchez en seis meses. El Kun, uno de los máximos goleadores en la Premier del City y el artillero histórico de la institución, empieza a visualizar que será difícil sostener el puesto con el correr de los meses.

En Avellaneda lo esperan con los brazos abiertos y la idea no suena descabellada. En el pasado había declarado que retornaría a Independiente una vez finalizado el Mundial de Rusia 2018, aunque luego debió correr la fecha, ya que su contrato con el City se prolongó hasta mediados de 2019.

Dos que se alejan

A la espera del regreso del equipo al trabajo, el jueves, luego del receso y con Ariel Holan como entrenador, Independiente ya no contará con dos futbolistas que hace horas terminaron con sus vínculos. Uno es el mediocampista Nery Domínguez, ex Central, que deberá volver al club dueño de su pase, el Querétaro de México.

Mientras que el defensor Néstor Breitenbruch quedará libre tras vencer su vínculo con la institución. En tanto, este martes continuarán las negociaciones por Silvio Romero, cuya posibilidad de arribo ya no parece tan remota como días atrás. La llegada del delantero sería por exclusivo pedido del entrenador Holan. El goleador no tiene los minutos esperados en el América y no vería con malos ojos volver al país para tener continuidad.

El Rojo tiene rival: Cerezo Osaka

Cerezo Osaka derrotó a Yokohama Marinos por 2-1, se adjudicó la Copa del Emperador de Japón y se transformó en el próximo rival de Independiente, por la Copa Suruga Bank. En el primer encuentro oficial de la temporada 2018, el combinado de Osaka se llevó la victoria en tiempo suplementario, con las conquistas de Kazuya Yamamura y Kota Mizunuma.

Yokohama Marinos se había adelantado con una anotación de Sho Ito, a los 8 minutos de la primera etapa (marcó el primer gol del año). Con este triunfo, Cerezo Osaka ganó el derecho de actuar en la final de la Suruga Bank, certamen que dirimirá con Independiente, campeón de la última Sudamericana. Ese encuentro se celebraría el 8 de agosto, en el estadio Nagai