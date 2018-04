Por Horacio Pascuariello

@cronicapesca

Con la premisa de traerles a esta sección información sobre distintos pesqueros, visitamos una laguna ubicada en el partido de Lincoln, más exactamente en la localidad de Coronel Martínez de Hoz a unos 370 kilómetros de nuestra capital. Llegamos a ella a través ruta 5 a donde luego en Carlos Casares tenemos que tomar la ruta 50 para nuevamente doblar y tomar la ruta 70.

Consta de 500 hectáreas con un muy buen nivel de agua a pesar de haber sufrido las faltas de lluvias como el resto del territorio de la provincia de Buenos Aires. En el año 1988 nuestro anfitrión Ramón Coria (quien nos curso la invitación a testearla) la sembró de alevinos de pejerrey por primera vez con óptimos resultados en la reproducción, hasta que una gran sequia en el en el verano del 2011/12 casi la seco por completo.

La mano de la naturaleza pronto volvió a darle vida, y al recuperar su cota natural de agua se pudo resembrar con ayuda la Secretaria de Producción, Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable local a cargo de Juan Cruz Martínez, logrando sostener una excelente población de pejerreyes que nos permitieron disfrutar de una interesante jornada de pesca.

Cabe destacar que hay otra anécdota vinculada a la laguna a donde también interviene nuestro amigo Ramón, quien en el año 2008 encontró restos arqueológicos, paleontológicos y antropológicos en la zona que en sus cálculos arrojaron 10.000 años de edad, cifra que lo convierte en uno de los asentamientos humanos más antiguos del conteniente y que avalo el antropólogo Gustavo Politis que al encontrarse que la laguna históricamente no tenia nombre asignado se la llamo “De los Pampas”, aunque actualmente se la conoce por el apelativo de su localidad más próxima.

La laguna Martínez de Hoz entrego muy buenos ejemplares de pejerreyes, a flote, y que tomaron las clásicas mojarras como carnada a pesar de las altas temperaturas reinantes en este “veranito” de otoño. Los tamaños rondaron entre los 28 y 35 cm mostrando que con condiciones optimas, como temperaturas más bajas y aguas mas frías, se van a activar los matungos de más de 40 cm y de casi 800 gramos que atesora, lo cuales se mostraron con los días más frescos de esta estación.

Consultas a Pesquero el Bunker 2355522960 de Ricardo Iglesias. Agradecemos el relevamiento a Ramón Coria y a Juan Carlos Inmarino.

El Pique

Ríos

Cuenca del Salado. Informe del Pesquero Don Eduardo. La pesca variada sigue bien, además de carpas y bagres, salieron patíes de muy buen tamaño, especialmente de noche. El pejerrey sigue un poco inestable, hubo días que se pescó bien y otros nada. Hay que caminar hasta la curva del río donde el agua está más limpia , el pejerrey ve mejor la carnada y usar las líneas adecuadas. Como carnada mojarras medianas y anzuelos chicos, numero 4 o 5. Por ejemplo ésta semana un pescador de Ranchos pescó 48 piezas y otros no llegaron a la media docena. Hoy, como está el Salado, pesca el que hace bien las cosas

Guazú. Por Luis María Bruno. Fin de y semana con optimas condiciones climáticas, pero con una pronunciada bajante se necesita viento del sur o sudeste para que ingrese agua, de lo contrario en varios sectores no se podrá navegar y hasta bajar las embarcaciones. En cuanto al pique muy pobre solo con respuestas de algunos bagres, pati, carpa y ocasionales bogas. La temperatura del agua está en los 24 grados. Realizando intentos al pejerrey las respuestas fueron nulas. Desde los muelles y costas esta complicado, está bajando agua no muy limpia muy revuelta con palos y camalotes y todo tipo de mugre, muy escasas capturas de algunos bagres y paties.

Isla Botija / Puerto Constanza. El estado del agua en bajante no es la mejor y el pique es muy pobre dándose algunos bagres y paties, con ocasionales capturas de algún lindo dorado. Pasaje Talavera. Agua muy barrosa y con mucha mugre a flote bajando en cuanto al pique solo da para algunos bagres amarillos de lindos portes.

Isla La Paloma .Como en el resto de los pesqueros el agua esta baja y continua en bajante por acción de los vientos el pique solo da para esporádicas capturas de bagres y algún paties a media agua.

Rio Gutiérrez. Estuvimos probando por el Gutiérrez en la salida al rio Uruguay donde se formo un inmenso banco de arena ojo los navegantes ayer con la bajante se dejaba ver perfecto el banco de arena, en cuanto al pique nulo para todas las especies el agua no está en su mejor estado.

Paraná Bravo. Con aguas muy bajas dejando ver los bancos de arena y barro el Bravo no es la excepción del resto de los pesqueros con escasos piques y capturas de algunos bagres y paties, realizamos una tirada al peje con resultados nulos.

Arroyo Brazo Largo. Bagres amarillos y blancos con una pronunciada bajante ojo los que decidan navegar por el.

Paraná de Las Palmas Zona Zarate – Campana. El pique muy remiso con algunas respuestas de bagres, armaditos y paties chicos.

Canal Alem I y II Sección. Prácticamente nulo el pique en el Alem con una bajante pronunciada si deciden navegar por estos dos canales mucho cuidado con troncos y palos sumergidos.

Carabelas.Solo da para alguna variadita de piel menor mucho cuidado en la navegación el agua está muy baja.

Islas Juncal y Juncalito. Después de buscar el peje en la zona mencionada anteriormente bajamos hasta el canal Camacho e islas juncal y Juncalito donde camaloteamos las dos costas Argentina y Uruguaya, posteriormente buscamos el pejerrey por el canal y distintas profundidades con resultados nulos, no se vio actividad de ninguna otra especia solamente grandes cardúmenes de sábalo saltado fuera del agua.

Rio Uruguay. Este miércoles recorrimos la zona de los 33 orientales buscando los primeros pejerreyes, de por si el agua está muy baja, no está limpia esta con barrito en suspensión, por nuestra parte quisimos salir por las Tintas y nos quedamos semi varados, tuvimos que regresar y salir por el Brazo Largo a duras penas, en los 33 Orientales lo buscamos en distintas profundidades, al igual que en la bajada hasta el puerto de nueva Palmira y de ahí hasta el kilometro cero, la respuesta de pejerreyes fue nula con alguna captura de palometas y un chafalote chico, el peje señores y menos con estas condiciones no está en la zona.

La Paz. Nueva semana de pesca con pocas salidas, el pique de dorados sigue bueno, con piezas de buen tamaño, el surubí continúa escaso, salen pocas piezas y todas de pequeño tamaño. La variada continúa firme con patíes grandes, moncholos, manduvas, manduvés pico de pato, chafalotes, palometas grandes. Se pescó con carnada viva, al golpe, gareteando y anclados. El Río Paraná está en los 5,20 mts. en nuestro puerto; el agua semi clara en los 26º de temperatura.

Rio de la Plata. Relevamiento semanal de pesca en los diferentes espigones de Ensenada Barragan y de Berisso. Una semana bastante irregular en materia de pesca de las diferentes especies de nuestra querida región en lo que concierne a la pesca de la flecha de plata. Tenemos que decir que fue muy dispar ente los diferentes espigones; en lo que concierne al Club Universitario tenemos que manifestar que cuando el rio contaba con buen caudal de agua y los vientos soplaron del sector sur y sudeste se pesco moderadamente bien ,sin embargo en estas últimas horas las altas temperaturas y vientos que lo hicieron del sector norte y noreste perjudicaron notoriamente la misma con muy pocas piezas extraídas en su modalidad de flote con línea volcadora , algunas lachas y sardinitas , a fondo también se registraron extracciones con pejes de buen porte, pocos pero buenos encarnando con mojarra viva y salada, en lo que concierne a los espigones del Municipalizado y Club Rio de La Plata la misma ha sido irregular en materia de pejerrey con muy pocas extracciones con línea en movimiento, se rescataron lindos ejemplares de bagres blancos y amarillos en su modalidad de fondo encarnando con lombriz, se registraron algunas pocas carpas de buen peso tanto con maíz como con masa, también algunas bogas chicas , no se registraron extracciones de lisas, en lo que concierne a la pesca en los espigones de la Toma Base Naval e Isla Paulino muy irregular al igual que el resto de los muelles, se rescataron algunos pejes en su modalidad de flote con línea volcadora, en movimiento e incluso anduvo muy bien a media agua la línea chiripa, la calidad de los mismos en su mayoría medianos y chicos, a fondo en las columnas más cercanas a la orilla también se extrajeron algunos de medianitos a chicos con mojarra viva o salada, ademas boguitas y variada de piel, en cuanto al dorado no se registraron extracciones.

LAGUNAS

Salada de Madariaga. Sigue dando buenas cosechas en el arranque de la temporada, La pesca de pejerrey es muy buena, está bien arriba a 20 cm, pero siempre buscando los claros para tirar las boyas y evitar enganches incómodos. Se llega bien a la cuota con pejerreyes de entre 28 y 38 cm, hay que navegar con cuidado si no conocemos la laguna. Hay mucho control, las mejores zonas son las Barrancas de los Loros y las Conchillas. Todavía podemos llegar a encontrar tarariras activas y a fondo bagres grandes. Viene con mucha presión de pesca. Hay que cuidarla.

Melincue. Las bajadas son sobre la ruta 90, sale 50 pesos la entrada y hay algunos servicios. De jueves a lunes se puede pescar. Salen pocos pero buenos, se dan piezas de un kilo de peso y en una pesca normal se dan capturas de entre 500 y 800 grs, es una laguna difícil si no hay viento y se complica dar con el pique, la cuota es de 25 piezas por pescador y se puede dar el pique abajo, a casi un metro de profundidad.

Guamini. Muy buena pesca en sus lagunas más importantes, Alsina, Cochico, y Monte a donde ya se dan pejerreyes de todos los tamaños, también se puede desde la costa, tanto de flote como de fondo.

Chásico. Sigue muy buena la pesca de pejerreyes y se dan tamaños excelentes, en pocas horas logramos la cuota así que recomendamos elegir las piezas a extraer y respetar los cupos establecidos, hay controles. Esta a media agua y fondo dependiendo del clima. Las zonas más rendidoras son las clásicas, como la Quebrada del Hacha o la Isla de los Pinos. Elija el pescado a traer.

Gómez. Junín. Se va preparando para ser sede la fiesta nacional del Pejerrey con muy buen pique. Se da mayormente mucho pejerrey chico y mediano cuando están las condiciones, que en general es con la laguna planchada. La laguna de a poco se va recuperando con las lluvias.

Indio Muerto. Con los calores reinantes podemos llegar a obtener algunas tarariras, también carpas de fondo, recibió agua con las lluvias.

Altos Verdes. Esta con pejerreyes y de buenos tamaños, hay que buscarlos, no se regalan pero se ya se dan bien cuando esta oxigenada el agua, si se plancha salen a almorzar los dientudos. También hay algunas lisas de final de temporada, con paciencia alguna se da de costa.

Chis-Chis. Ya tiene los pejerreyes moviéndose y de todos los tamaños. Con los días de mas viento se dan bien y en general chicos y medianos con mucho para devolver. Hay que elegir las jornadas que nos permitan pescar con el agua oxigenada para tener éxito, hay que probar distintas líneas y profundidades.

Tablillas. Similar panorama a su hermana Chis Chis, hay que buscar los pejerreyes bien arriba. Ya se dan algunos de 40 cm.

El Burro. Se dan pocos pejerreyes, algunos pequeños, y con suerte, gareteando. Lo mejor por ahora son las tarariras que las hay de todos los tamaños y para intentar sacarlas con cualquier tipo de carnada y señuelos. También carpas y bagres a fondo. Con el frio seguramente aparecerán los pejerreyes grandes.

La Boca. Ex San Lorenzo. Hay mucho dientudo envalentonado por el calor, pero se dan pejerreyes en las horas más frescas y con viento suaves. Salen de buenos tamaños. De fondo se pueden lograr carpas, también dientudos y lisas que estas especialmente en la zona del puente Pezoa, también alguna tararira.

Manantiales de Iriarte. Recomendable para probar la ultima pesquita de tarariras, hay de distintos portes. Recomendamos hacer pesca y devolución, se puede probar todavía con señuelos y carnadas.

Adela. Otra de las del corredor de ruta 2 que puede dar tarariras con carnada, y algunos pejerreyes en las horas más frescas y con viento. Buenos portes.

Salada de Monasterio. Una laguna a la cual hay que tener en cuenta el clima antes de ir por las lluvias. Hay algunas tarariras con este calor, salen pocos pejerreyes y de distintos tamaños.

Vitel. De fondo se pueden dar con bagres y carpas, todavía hace calor y también un intento a la tararira vale, recomendamos probar en el canal. Ya está bien para los pejerreyes, hay chicos y medianos por ahora, pero casi todo no da la medida.

Las Barrancas. Algunas tarariras a las perdidas, hay que probar cerca de los sectores de más vegetación con señuelos o carnadas. Se ven lisas todavía. Se dan bien los pejerreyes, lo logramos embarcados y gareteando, pero hay mucho dientudo.

Chascomus. Irregular para los pejerreyes, por ahora pocos y chicos en horas más frescas, con calor casi no aparecen, hay todavía tarariras y carpas especialmente a fondo.

Los Horcones. Embarcados damos con pejerreyes de hasta 35 cm a flote , si probamos de costa bajan notoriamente los tamaños.

Lobos. Una fuerte baja del nivel y las pocas lluvias atentan contra su fauna ictícola, habrá que esperar a que vuelva a un nivel lógico y que sea resembrada de pejerrey. Si tiene un metro de profundidad es mucho, tal vez los trabajos en el arroyo las Garzas aporte agua a futuro.

La Brava. Da para pasar unos días ahí o un fin de semana de vacaciones. Por ahora pesca de dientudos y bagres. Por estos días no se dan pejerreyes. Estuvo muy baja y recibió alguna contaminación por agroquímicos.

Blanca Grande, Olavarría. El pique de pejerrey no está firme le falta bastante nivel de agua a la laguna. Si se recupera seguramente volverán los pejerreyes de medida.

La Soraida. Muy buena laguna para la pesca de pejerrey, hay que salir temprano y garetear embarcados para lograr lo mejor. También tiene algunas tarariras lleven sus equipos de spinning, prueben con los últimos calores. El pejerrey está un poco abajo, pero se logra una cuota aceptable y de buenos portes.

Tupungato. Con el calor los bagres y dientudos se llevan las líneas de tres boyas para todos lados y con cualquier carnada, hay que elegir los días más frescos, de todas formas es una laguna bien poblada de pejerreyes de muy buen porte. Esta abierta los fines de semana. Mejoraron los tamaños.

Sauce Grande. Una laguna que tuvo una temporada estupenda y dio pesca en verano y ahora está un poco baja, de todas maneras hay que buscar el centro de la laguna y garetear para dar con los pejerreyes que llegan hasta los 40cm. También anclados se puede hacer la cuota pero con brazoladas largas.

Monte. Por ahora para esperarla, es necesario que baje la temperatura para ver si se activa el pejerrey más grande. Está un poco baja en su nivel pero tiene pesca de fondo, con algunas carpas y bagres.

Loma Danesa. Una laguna que en el arranque de temporada viene dando buenos pejerreyes de tamaños aceptables llegando a los 30 centímetros.

Hinojo Grande. Trenque Lauquen. Muy buena la pesca en esta laguna que viene bastante pareja en el rendimiento estos últimos meses, se da bien de costa, como embarcados con portes de hasta 35 cm.

Cuero de Zorro. También parecido el panorama a la laguna anterior que también es de la zona. Se dan buenos pejerreyes con algunos matungos de casi un kilo y a flote.

Kakel Huincul. Para recomendar a quien le guste la pesca de tarariras con señuelos o mosca. Todavía podemos hacer la última pesca de temporada de esta especie. Hay que buscarlas embarcados lo mejor es al amanecer o el atardecer y si te quedas desde el muelle de noche se puede dar alguna linda pieza. Ya se puede probar los pejerreyes.

Mar Chiquita. Bien para los pejerreyes, esta full para probarlos a media agua y a flotes, se dieron bien con líneas paternóster y brazoladas de 40 cm y anzuelos numero 5, la carnada camarón o mojarra.