Desde el arranque, los dirigidos por Eduardo Domínguez hicieron prevalecer un mejor funcionamiento, con el goleador Correa como eje de referencia para complicar a una sobresaltada defensa visitante.

Y así fue que a los 7 minutos, el ex jugador de Godoy Cruz de Mendoza abrió la cuenta con una aparición en el área chica, tras un córner ejecutado desde el sector derecho. Y desde ese instante, Colón ganó la tranquilidad necesaria para manejar el desarrollo a su antojo.

Antes de la finalización del período, Correa volvió a decir presente en el marcador, con un remate de derecha que ingresó junto al poste derecho del arquero Sebastián Bértoli.

En la segunda etapa, el conjunto entrerriano se hizo del balón pero no tuvo la suficiente profundidad y su dominio resultó estéril, más allá de que los uruguayos Balboa y Ribas tuvieron sus chances para descontar.

Pero, sobre los 34m., el ingresado Ruiz definió con comodidad y amplió las cifras. Sobre la hora, una proyección de Toledo culminó eficazmente una elaborada maniobra colectiva que permitió decorar la goleada. Así, Colón se llevó un triunfo holgado y merecido que le permite seguir soñando con ingresar en

Copas internacionales durante la próxima temporada.

Durante la próxima jornada, Colón visitará el domingo a Belgrano en Córdoba (15.30), mientras que Patronato recibirá ese mismo día al tercero San Lorenzo (13.15)Alexander Domínguez; Gustavo Toledo, Emanuel Olivera, Guillermo Ortiz y Gonzalo Escobar; Facundo Silva, Matías Fritzler, Marcelo Estigarribia y Cristian Guanca; Javier Correa y Tomás Chancalay. DT: Eduardo Domínguez.: Sebastián Bértoli; Rodrigo Arciero, Renzo Vera, Luca Sosa y Lucas Márquez; Abel Peralta, Gastón Gil Romero, Martín Rivero y Matías Garrido; Adrián Balboa y Sebastián Ribas. DT: Juan Pablo Pumpidoen el primer tiempo: 7m. y 39m. Correa (C). En el segundo, 34m. Ruiz (C); 44m. Toledo (C)en el segundo tiempo: antes del comienzo, Federico Costa por Bértoli y Maximiliano Núñez por Peralta (P); Alan Ruiz por Chancalay (C); 12m. Adrián Bastía por Silva (C); 25m. Matías Quiroga por Balboa (P); 31m. Mariano González por Guanca (C)Estigarribia y Escobar (C), Peralta, Sosa, Quiroga y Rivero (P)Estadio Brigadier Estanislao López (Santa Fe)Pedro Argañaraz.