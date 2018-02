Colón derrotó a Gimnasia 1 a 0, en el cierre de la 16ta. fecha de la Superliga Argentina de fútbol.

Javier Correa (7m.ST) marcó el único gol del encuentro disputado en el estadio Brigadier Estanislao López y arbitrado por Fernando Espinoza.

En el inicio Gimnasia trató de presionar la salida de Colón y así produjo un error de Guillermo Ortiz cuando comprometió con un pase hacia atrás a Alexander Domínguez, quien logró despejar antes de la llegada de Nicolás Dibble.

Con tenencia de pelota pareja Colón buscó con la movilidad de Cristian Bernardi, quien tuvo una opción de tiro libre que atajó Alexis Martín Arias. No obstante las mejores jugadas fueron de la visita, con una entrada de Lorenzo Faravelli a espaldas de Germán Conti y una definición débil frente a Domínguez, y con un disparo de lejos de Dibble que contuvo el arquero. Aunque la más clara fue a los 28m. cuando Conti falló en un centro de Franco Niell y Domínguez tapó magistralmente los los remates de Dibble primero y de Faravelli después. Colón recién pudo responder sobre el final con un remate de Javier Correa desviado.

En la segunda mitad Colón llegó al gol con una buena jugada colectiva que aprovechó Correa, tras una tapada de Martín Arias a Matías Fritzler, para definir sin oposición.

Pudo ampliar Alan Ruiz con un tiro libre que sacó Martín Arias junto a su palo derecho y Pablo Ledesma con un remate de lejos que exigió al arquero del 'Lobo'.

Gimnasia atacó sin ideas, con un Brahian Aleman tan desconocido que fue reemplazado, y no obstante tuvo una muy clara para empatar pero Franco Niell la tiró afuera desde el área chica.



Síntesis



Colón: Alexander Domínguez; Gustavo Toledo, Germán Conti, Guillermo Ortiz y Gonzalo Escobar; Matías Fritzler y Mariano González; Christian Bernardi, Alan Ruiz y Tomás Chancalay; Javier Correa. DT: Eduardo Domínguez

Gimnasia LP: Alexis Martín Arias; Manuel Guanini, Maximiliano Coronel y Facundo Oreja; Ezequiel Bonifacio, Fabián Rinaudo, Lorenzo Faravelli y Nicolás Colazo;; Nicolás Dibble y Brahian Alemán; Franco Niell. DT: Facundo Sava.



Gol en el segundo tiempo: 7m. Correa (C).

Cambio en el primer tiempo: 36m. Cristian Guanca por González (C),

Cambios en el segundo tiempo: 17m. Facundo Pereyra por Bonifacio (G) y Pablo Ledesma por Ruiz (C), 26m. Jerónimo Barrales por Aleman (G), 30m. Diego Vera por Chancalay (C) y 40m. Eric Ramírez por Faravelli (G).

Incidencias en el segundo tiempo: 24m. expulsado Eduardo Domínguez, DT de Colón y 43m. expulsado Coronel (G) por doble amonestación.

Amonestados: Fritzler, Correa, Barrales y Alexander Domínguez (C). Rinaudo, Bonifacio, Oreja y Erik Ramírez (G).



Arbitro: Fernando Espinoza.

Estadio: Brigadier Estanislao López (Colón).