Con la victoria, la cuarta consecutiva del Tomba, llegó a 40 unidades, quedó a una unidad de Talleres de Córdoba (41), el escolta del líder Boca (50), y en puesto de clasificación para la Libertadores del 2019.

En tanto Colón, con la derrota, segunda en fila, quedó con 31 puntos y ocupa el último lugar de acceso a la Copa Sudamericana del próximo año, aunque con muchos equipos pegados atrás.

Guillermo Fernández como estandarte, y fruto de eso se puso en ventaja con el gol de Cardona, a los 27 minutos, tras un tiro de esquina de Fernández desde la izquierda. Godoy Cruz, con un 4-4-2, asumió el protagonismo en el primer tiempo, tuvo momentos de buen fútbol, con

Sin embargo Colón, con un 4-4-1-1 flexible, no fue mucho menos, ya que también pensó en el arco rival, pero a diferencia de su adversario no capitalizó las chances que generó.

De esta manera, con la ambición de ambos equipos, los 45 minutos iniciales fueron muy entretenidos. El entrenador Sabalero, Eduardo Domínguez, en el segundo tiempo movió el banco, buscó más peso ofensivo con los ingresos de Diego Vera por Cristian Guanca y Chancalay por Marcelo Estigarribia, y tuvo algunas chances de riesgo.

A todo esto Godoy Cruz innecesariamente se replegó, cedió campo y pelota, y lo pagó caro. Es que a los 33 minutos Colón lo empató con un remate de larga distancia de Chancalay, una de las variantes, pese a la estirada de Leonardo Burián, de buen partido.

La paridad parecía sellada, pero una excelente jugada de Ángel González en el segundo minuto de descuento derivó en el gol del Morro García, que desató la alegría de los hinchas del Tomba, que disfrutan el tercer puesto en la Superliga, a tan solo seis fechas para el final del torneo.



Síntesis



Godoy Cruz: Leonardo Burián; Luciano Abecasis, Diego Viera, Tomás Cardona y Fabrizio Angileri; Angel González, Walter Serrano, Jalil Elías y Guillermo Fernández; Juan Garro y Santiago García. DT: Diego Dabove.

Colón: Alexander Domínguez; Gustavo Toledo, Germán Conti, Guillermo Ortíz y Gonzalo Escobar; Cristian Guanca, Facundo Silva, Adrián Bastía y Marcelo Estigarribia; Alan Ruiz; Javier Correa. DT: Eduardo Domínguez.



Goles: En el primer tiempo: 27m. Cardona (GC). En el segundo tiempo: 33m. Chancalay (C) y 47m. García (GC).

Cambios en el segundo tiempo: 13m. Diego Vera por Guanca (C); 14m. Tomás Chancalay por Estigarribia (C); 21m. Fabián Henriquez por Serrano (GC); 26m. Leonardo Heredia por Silva (C); 32m. Victorio Ramis por Garro (GC); y 42m. Diego Riolfo por Fernández (GC).

Amonestados: Viera y Elías (GC). BastIa, Conti y Ortíz (C).

Árbitro: Fernando Rapallini.

Estadio: Malvinas Argentinas (Mendoza).