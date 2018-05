El director técnico del seleccionado argentino,, apuntará que el equipo dispute el Mundial Rusia 2018 “sin presiones” en busca de la revancha definitiva después de tres finales perdidas en forma consecutiva."Me gustaría que estos jugadores tengan un mundial sin presiones, ni mochila, que disfruten del juego. De esta lista, el 80% tienen mucha calidad y apostaremos a eso. Otros le dan importancia a lo físico y nosotros al juego”, manifestó Sampaoli en la conferencia de prensa que brindó en el predio de la AFA , en Ezeiza, luego de confirmar la lista de 23 jugadores para el próximo campeonato del mundo."Apostaremos a la cultura del juego, que no tenga miedo a jugar, que tenga seguridades. Para enfrentar hoy a la tecnología, a lo estructurado, vamos a tener que estar bien preparados”, indicó el entrenador.Sin embargo, Sampaoli aceptó que el equipo está “obligado a conmover a todo un país” para cortar una sequía de 32 años sin la Copa del Mundo.A su vez, indicó que la Argentina intentará que “se defienda con la pelota” en el Mundial y que éste acontecimiento “no lo inhiba” para desplegar su juego.Con tono pausado y claro, Sampaoli, vestido con la ropa de entrenamiento del seleccionado, apuntó porqué se decidió por este listado de futbolistas: “Hicimos comparaciones de otros procesos y el nuestro para definirlo. Tuvimos en claro cómo comprendieron nuestra idea y en ese balance estuvo claro porqué elegimos estos jugadores”.El entrenador del seleccionado bicampeón del mundo (1978 y 1986) también se refirió a la idea de auxiliar al astroen el campo de juego: “El entorno se tiene que hacer cargo. Tenemos jugadores destacados en esta lista para empujar a Leo a una sintonía, para no hacerlo exclusivamente responsable”.Sampaoli aseguró que tuvo un diálogo de tres horas con Messi de cara a la preparación al campeonato del mundo sin vistas a su futuro en el seleccionado. “No quise hablar de lo negativo, sino de todo lo que me ilusiona, con el disfrute”.Y agregó: “La continuidad de Leo es que estos jugadores le den alegría en el campo y no está condicionado a un resultado”.El predio de la AFA se vio desbordado de medios de comunicación, entre reporteros, fotógrafos y camarógrafos, y en ese clima de expectativa, Sampaoli mencionó a los candidatos para ganar el Mundial Rusia 2018."En la previa, el candidato es Argentina, emocionalmente lo siento así. Estos jugadores van a generar una emoción diferente. Estarán los candidatos de siempre como Brasil, fuerte y consolidado, Francia, Alemania, pero depende de cómo se dé el Mundial".Para Sampaoli, el objetivo de la Argentina en Rusia será potenciar “las características y la esencia” del plantel."Estoy ilusionado de que Argentina haga un gran Mundial. Habrá imponderables, pero Argentina tiene un argumento bastante claro con el juego; si nos animamos a jugar, seremos difíciles para cualquiera”, apuntó el ex director técnico del seleccionado chileno de fútbol.Por último, Sampaoli hizo un detalle de los futbolistas que hasta el momento no están en plenitud física."Yo me hago cargo de eso. (Sergio) Agüero está trabajando normal, no tiene imposibilidad y ya lleva el séptimo entrenamiento. Esperaremos por (Gabriel) Mercado, que se entrenará el miércoles, y (Lucas) Biglia veremos cómo llega, pero ya estuvo en el banco con Milan. Salvo la incontinuidad de tiempo del “Kun”, el resto está en condiciones, sino lo veremos en el tiempo. No es lo ideal que lleguen jugadores que no están bien físicamente”.El seleccionado argentino integrará el grupo D del Mundial Rusia 2018 junto con Islandia, Croacia y Nigeria en busca de la revancha luego de la derrota en la final de Brasil 2014 ante Alemania por 1 a 0.