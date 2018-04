#CentralFOX | Guillermo Barros Schelotto: "Fuimos muy inteligentes, tuvimos paciencia y lo jugamos sabiendo que era una final. Hicimos un trabajo excelente" pic.twitter.com/7DJwczBeU4 — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 1 de abril de 2018

Guillermo Barros Schelotto, le respondió este domingo a Tevez, que públicamente le había pedido en la semana que quería "jugar de enganche".

"Y en cuanto a lo que dijo Tevez, él tiene claro que el técnico soy yo y tiene muy claro eso, porque soy el que decide", aclaró.

"El festejo mío en el gol del triunfo de Pablo Pérez sobre la hora fue tan efusivo porque con eso dimos un gran paso hacia el título, y porque en ese momento fue cuando encontramos la eficacia que no tuvimos pero merecíamos tener. Me desahogué porque siempre estuvimos bien parados y Talleres no contó con situaciones de gol", comenzó a explicar el "Mellizo" en una conferencia de prensa post partido en la que habló "de todo".

"El tanto de ellos llegó por un rebote en una pelota parada, pero nosotros planificamos muy bien el encuentro. El otro día sí que nos hicieron un gol de jugada directa de pelota parada", aclaró en referencia al gol de Javier Toledo, de Atlético Tucumán.

Y sobre la tercera definición consecutiva sobre la hora indicó que este partido "fue similar a los de Tigre y Atlético Tucumán, en que los rivales se defendían y Boca pudo anotarles sobre el final como hoy".

Con Tigre ganó el "xeneize" 2 a 1 con gol de Leonardo Jara tras otra asistencia de Ramón Ábila como la de este domingo a Pablo Pérez, y ante Atlético Tucumán fue 1 a 1 con anotación de Walter Bou, el que hizo el primero de esta tarde.

"Tevez lleva 12 días de recuperación y el desgarro lleva 28, así que veremos cuando está a disposición", completó sus referencias sobre el ex Juventus, de Italia.

Y respecto de la "visita" de la barra brava al plantel durante la semana, Barros Schelotto le respondió con contundencia: "Preguntale a los de seguridad del club, porque yo no los dejé entrar".

Después de la derrota con River en la definición de la Supercopa Argentina, también Barros Schelotto respondió con munición gruesa. "Respecto de los ex Boca que me critican, no me llama la atención que cuestionen dando soluciones que ellos no tuvieron cuando dirigieron", les devolvió "gentilezas" a algunos ex jugadores "xeneizes" como José Basualdo y Mauricio Serna que pusieron en tela de juicio sus decisiones por TV.

"El miércoles y el sábado vamos a sufrir otra vez" , vaticinó en la despedida, como para no dar nada por sentado respecto del futuro inmediato de Boca en la Libertadores y la Superliga.

Boca entrenará este lunes por la mañana ya preparando el partido de la segunda fecha del grupo H de la Libertadores del miércoles a las 21.45 contra Junior, de Barranquilla, en la Bombonera. Con miras a ese cotejo estuvo entrenando especialmente este domingo para jugar ante sus compatriotas el colombiano Edwin Cardona, que lo hizo junto a Fernando Gago, Carlos Tevez y Darío Benedetto. El sábado a las 19.45 recibirá a Defensa y Justicia.

El "Mellizo" dio por concluida la conferencia, se levantó y se fue, mientras muy cerca de la sala de prensa un canal de televisión entrevistaba a Carlos Alonso, el plateísta que se había pasado el partido con Talleres insultando a Pablo Pérez y del que después el rosarino se tomó revancha verbal. Al final ambos "hicieron las paces" mediáticamente.