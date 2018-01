El grupo, compuesto por 26 futbolistas, tuvo a los siguientes nombres: Juan Musso, Gastón Gómez, Javier García, Leonel Piedrabuena, Iván Pillud, Renzo Saravia, Miguel Barbieri, Leandro Grimi, Alexis Soto, Lucas Orban, Héctor Villalba, Rodrigo Schlegel, Diego González, Kevin Gutiérrez, Santiago Rosales, Marcelo Meli, Nicolás Oroz, Matías Zaracho, Augusto Solari, Martín Ojeda, Lisandro López, Lautaro Martínez, Brian Mansilla, Maximiliano Cuadra, Enrique Triverio y Augusto Lotti.

Los futbolistas se movieron en un principio con trabajos musculares, a las órdenes del preparador físico Octavio Manera y posteriormente continuaron con labores divididos en cuatro grupos de seis jugadores cada uno, con fútbol reducido y pasadas en velocidad.

Por otro lado, el defensor Leandro Grimi practicó de manera diferenciada en el gimnasio, luego de hacer kinesiología por la rotura de ligamentos cruzados en la rodilla derecha sufrida en octubre pasado.

Además, Coudet comunicó que no tendrá en cuenta a Sergio Vittor, Egidio Arévalo Ríos, Federico Vismara, Rodrigo Amaral, Ricardo Noir, Brian Fernández y Federico Vietto.

En relación al delantero colombiano Andrés Ibargüen, quien llegó hace seis meses al club a cambio de cuatro millones de dólares por el ochenta por ciento del pase, no se presentó y todo indica que continuará su carrera en América de México, que se lo llevará por la misma cifra.

Racing suma 16 unidades en la tabla de posiciones de la Superliga, a 14 del líder Boca, y también afrontará la edición 2018 de la Copa Libertadores de América.

Primer refuerzo

"Ya podemos decir que voy a jugar en Racing. Es un grande Argentina y se viene la Copa Libertadores, por eso elegí venir", confirmó Neri, quien vuelve al fútbol argentino tras ocho años en México.

Llega tras desvincularse de Rayados, su club durante las últimas siete temporadas. "Coudet, cuando asumió en Xolos de Tijuana, habló conmigo y me preguntó si quería ir a jugar ahí. En ese momento no se pudo, pero me sedujo que él tuviera interés por mí", agregó.

Por último, en declaraciones a Fox Sports, avisó que tuvo contactos con Boca. "Mi representante habló con alguien de Boca, pero no se dio", completó.