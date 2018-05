#SuperligaxFOX | Chacho Coudet: "No tengo nada para reprocharle a los jugadores, hicimos un gran esfuerzo. Queríamos darle una alegría a la gente pero no pudimos" pic.twitter.com/HgF86LQlKc — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 14 de mayo de 2018

El entrenador de Racing, Eduardo Coudet, aceptó que la derrota por 3 a 1 ante Colón que privó al conjunto de Avellaneda de clasificarse a la Copa Libertadores 2019 se produjo porque "no salió el partido imaginado y los errores se pagaron caros".

"Lo abrimos muy rápido, porque al minuto ya estábamos ganando, pero no pudimos sostener el manejo de la pelota, y cuando mejor estábamos nos hicieron el segundo. Después, los cambios obligados como por ejemplo el de la salida por lesión de Lisandro López nos condicionaron, y además Matías Zaracho también estaba al límite", refirió.

"No era el partido que pensábamos y pagamos caro los errores. Hicimos un gran desgaste físico porque no variamos tanto el equipo, ya que tuvimos la necesidad de utilizar muchas veces a los mismos jugadores. Pero era la única forma de llegar a esta posibilidad", explicó.

El "Chacho" reconoció que el grupo llegó "diezmado a este último partido, pero con mucha ilusión. Lo que pasó hoy fue que no fuimos inteligentes para manejar los tiempos. Por eso tengo la tristeza de no haberle podido dar otra alegría a la gente. Es que teníamos la responsabilidad de dejar los tres puntos acá y no pudimos", se lamentó. "Y el jueves ya tenemos otra vez un compromiso importante con Sarmiento, de Resistencia por la Copa Argentina. Para eso vamos a poner a los que mejor estén. Ninguno de nosotros pensaba que íbamos a llegar con esta chance a la última fecha de la Superliga, pero el costo fue el desgaste físico. Por eso desde el principio del partido de hoy no vi el equipo corto para el que uno trabaja todos los días", enfatizó.

"Es un golpe duro, pero nos tenemos que levantar. Es que también hay que intentar pasar a la próxima fase de la Copa Argentina. No hay tiempo para lo físico, y por eso hay que imponerse desde la cabeza para sacar los dos compromisos que nos quedan por delante, ya que la semana que viene enfrentaremos a Cruzeiro por la Libertadores y pretendemos ganar para quedarnos primeros en el grupo", alertó.

La mencionada lesión de "Licha" López fue una contractura en el aductor derecho, mientras que Saravia sufrió una sobrecarga en el bíceps femoral izquierdo. Ambos serán evaluados en las próximas horas.