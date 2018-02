El entrenador de Temperley, Gastón Esmerado, cuestionó la actuación del árbitro Ariel Penel, a quien acusó de favorecer al puntero Boca Juniors, en el encuentro que ambos animaron en la Bombonera y que terminó 1-0 para los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto. Una vez concluido el cotejo en la Bombonera, el ex DT de Brown de Puerto Madryn descerrajó la munición hacia la labor de Penel: “ Boca no necesita de ayudas extras para ganar los partidos”, apuntó.

“Ya pasó el fin de semana pasado”, agregó Esmerado, en relación a las polémicas suscitadas en el duelo con San Lorenzo (1-1), en el cual el equipo de Claudio Biaggio terminó con dos jugadores menos, por las expulsiones de Facundo Quignón y Gabriel Rojas. “Con foules raros nos empezó (Penel) a meter y meter en torno a nuestro arco”, puntualizó Esmerado, que recordó también que al delantero Ramiro Costa “lo mataron a patadas”, a punto tal que el ex Atlético de Rafaela debió salir al promediar el segundo período.

Esmerado se quejó de que el juez “no midió con la misma vara” las infracciones cometidas por uno y otro equipo, advirtiendo -además- que “a (Carlos) Tevez ante el mínimo roce le cobran”, en referencia al penal otorgado por una presunta falta de Ignacio Bogino. El técnico de Temperley también consideró “injusta” su expulsión por una equivocación cometida por el cuarto árbitro, Gastón Suárez, que falló en el número del jugador Marcos Figueroa (marcó erróneamente al citado Costa) en el primer cambio efectuado por la entidad de Turdera.

“Le indiqué al cuarto árbitro que salía el 19 (por Figueroa) y no el 31 (Costa). El habrá pensado que se iba Ramiro porque estaba golpeado. Siento que me echaron sin tener nada que ver”, expresó. Esmerado resaltó estar “dolido por la derrota” pero conforme con el rendimiento exhibido por su equipo. “Nosotros lo llevamos a Boca a jugar mal. Ellos encontraron el gol en un centro y casi no nos generaron situaciones de riesgo”, enumeró.