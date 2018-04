Por: Marcelo Baratti

@CheloBaratti

Es delantero y el máximo goleador de Argentino de Quilmes, equipo que se ilusiona con disputar el Reducido de la C. Se llama Gabriel Tellas, un apasionado del fútbol desde pequeño, ya que a los seis años comenzó a practicarlo. A pesar del amor por dicho deporte, necesita de otro empleo para lograr una estabilidad económica. Y lo tiene: es peluquero.

Tellas tiene 25 años, es oriundo de Formosa y a los 17 empezó a dedicarse a la peluquería, ya que allí tiene una tía (Dora) que le enseñó. Hace dos meses que trabaja en "Juana, estética y peluquería", ubicada en el barrio porteño de San Cristóbal (Rincón al 1100).





La dueña es su novia Ana Laura (es esteticista corporal). Además, hace el rol de peluquero en el plantel del Mate y con todos los que ha jugado a la pelota en su vida.



¿Cómo arrancaste con tu oficio de peluquero?



-Hoy en día es mi trabajo en paralelo con el de futbolista y lo llevo a cabo junto con mi novia Ana Laura. Yo estudié peluquería en Formosa. Luego hice varios cursos para sumar cosas y trabajé de forma particular, pero hace dos meses que comencé con Marcelo Baratti @CheloBaratti 'Juana, estética y peluquería', en donde mi novia es la dueña, pero no del local porque alquilamos. Además, contamos con un colorista profesional, que también es dueño, y con una cosmetóloga cosmiatra.-



¿Qué fue lo que te motivó a inclinarte por esta profesión?



-Me inspiró cuando empecé a cortarles el pelo a mis hermanos y primos, y después me dedicaba a cortarles a mis compañeros del ambiente del fútbol. A los 17 años arranqué con este oficio.-



¿Amás esa ocupación o sólo la considerás como algo que requerís sí o sí para sostenerte económicamente?



-Me gusta, pero lo que amo es el fútbol. La peluquería la tomo más que nada para que me rinda el dinero y poder mantenerme.-



¿Cómo va la peluquería con tu novia Ana Laura?



-Está hace dos meses, abrió hace poco; pero gracias a Dios tiene éxito. Vienen varios clientes, y los precios que cobramos diría que son normales y baratos al mismo tiempo, ja.-



¿Alguien te reconoció como futbolista de Argentino de Quilmes y te pidió una foto?



-No, hasta el momento nunca me pasó que me reconozcan allí como jugador del Mate.-



¿Lográs una estabilidad económica con tus dos empleos?



-Sí, me ayudan bastante. Si sos jugador del Ascenso se te hace complicado vivir solamente del fútbol. Yo siempre busqué la manera trabajar o estudiar algo, para tener la cabeza ocupada y obtener cierta estabilidad con el dinero.-



¿Estás muy apretado con los tiempos?



-Sí, vivo un poco apretado. Cuando vuelvo de entrenar está abierta la peluquería y obviamente hay personas que necesitan ser atendidas. De todas formas, tengo a favor que mi chica comprende lo ajustado que estoy con los horarios. Ella valora mucho que yo cuente con dos actividades. Yo siempre trato de coordinar mis dos trabajos, y tener por lo menos una hora y media para comer y descansar. Siempre intento tener franco el día anterior a un partido y el día posterior también, pero priorizo más el día anterior. Es para estar bien descansado.



¿Les has cortado el pelo a tus compañeros del Mate?



- Por supuesto que lo he hecho, y no solamente a ellos, sino también a muchos otros colegas del fútbol, como dije anteriormente.-



¿A qué jugador te gustaría atender?



-Me encantaría que ese sea Diego Milito, porque soy hincha de la Academia. El Príncipe me parece que es más que un ídolo del club. El punta les corta el cabello a sus compañeros. Aquí, con Jorge Medina y Rodrigo Soria.-