En Boca no todos están de descanso. El intenso calor de Buenos Aires no detiene a dos futbolistas importantísimos que quieren regresar con todo tras sufrir serias lesiones. Darío Benedetto y Fernando Gago sienten que hay que recuperar el tiempo perdido, brillar en lo que puedan jugar del primer semestre de 2018 y por qué no, soñar con una posibilidad mundialista.



El delantero y el mediocampista no la pasaron bien en los últimos meses del año. Por eso, se acompañan el uno al otro. Esto lo reflejaron en redes sociales, ya que ambos subieron a sus respectivas cuentas de Instagram imágenes juntos, post entrenamiento.

Selfie que subieron a Instagram.



Gago, además, subió un video en el que se lo ve corriendo, algo que a esta altura de su recuperación rompe con todos los planes médicos, ya que no estaba estipulado que para esta fecha se encuentre realizando trabajos aeróbicos.



Ambos se encuentran en etapa de recuperación tras haber sufrido sendas roturas ligamentarias. Benedetto se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha el 19 de noviembre ante Racing, por el torneo doméstico, mientras que Gago padeció algo muy similar, aunque también se vio afectada la parte lateral interna de la rodilla derecha.



Pintita padeció el inconveniente físico el 5 de octubre, día en el que Argentina se enfrentó a Perú en La Bombonera, por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.



En aquel partido, que representaba la vuelta del mediocampista a la Selección, ingresó en el complemento pero seis minutos después de entrar en reemplazo de Ever Banega, a los 15 del complemento, Gago se torció la rodilla derecha en un giro y automáticamente pidió el cambio.

Gago fue tendencia luego de subir su video entrenando.

A pesar de que pidió seguir jugando, su resistencia duró unos pocos segundos. Así, luego de meses de sufrimiento, el Pipa y Gago están trabajando en silencio pero sin regalar nada para llegar de la mejor manera al martes, cuando inicie la pretemporada comandada por Guillermo Barros Schelotto y que el mismo DT pueda ver por esos días la evolución que van teniendo dos futbolistas clave para el esquema del técnico.