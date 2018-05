Marcelo Gallardo, entrenador de River, admitió en la noche del miércoles su satisfacción “por haber cerrado un gran semestre”, tras el empate sin goles que su equipo cosechó ante Flamengo de Brasil, por la última fecha del grupo D de la Copa Libertadores de América.

“Estoy contento por haber cerrado un gran semestre. Terminamos en racha positiva en los últimos 14 partidos, tuvimos una seguidilla muy buena”, sostuvo el DT 'millonario', en conferencia de prensa. Al cabo del primer semestre de la temporada, el equipo de Núñez avanzó primero en su grupo hacia los octavos de final de la presente edición de la Libertadores.También recuperó terreno en la Superliga y se clasificó para la próxima Copa Sudamericana.

Por último, el conjunto riverplatense se quedó con la Supercopa Argentina, al derrotar a Boca por 2-0, en Mendoza. Luego de admitir que “la gente nos acompañó siempre y eso también es para agradecer”, el técnico reveló que no espera un comportamiento “agresivo” de la institución en el próximo mercado de pases.

“No vamos a salir agresivamente a comprar como sí lo hicimos en este último mercado. Veremos cómo se desarrollan las cosas”, puntualizó. Por último, Gallardo desmintió la existencia de un “conflicto de intereses” con su colega Jorge Sampaoli, a cargo del seleccionado argentino que jugará la Copa del Mundo Rusia 2018, por la citación del arquero Franco Armani.

El arquero, ex Atlético Nacional de Medellín, ingresó en la nómina definitiva de los 23 jugadores albicelestes que estarán en Rusia y durante las horas previas al encuentro con Flamengo se especuló con la posibilidad de que no fuera utilizado por River. “Recibí un mensaje de (Jorge) Sampaoli el sábado por la noche. Me anticipaba que (Franco) Armani iba a estar en la lista de los 23 jugadores de Argentina y en ningún momento me pidió que no ataje esta noche (por ayer). Eso lo quiero aclarar” contó el DT 'millonario'.