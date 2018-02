"Muñeco". Se lo vio muy relajado durante toda la conferencia. (Gentileza @MarcelaBrachett)

El técnico de River, Marcelo Gallardo, aseguró que todavía no definió el equipo para enfrentar el domingo a Lanús y que aunque confía "mucho" en Ignacio Fernández, quien podría ser reemplazado por Camilo Mayada de entrada, aclaró que no tiene preferencias especiales con ningún jugador.



"Confío mucho en Nacho Fernández, pero me gusta que haya una competencia interna continua y yo no me caso con nadie. Mañana terminaré de definir al equipo.Tomo las decisiones en base a lo que veo y a lo que creo", señaló Gallardo en conferencia de prensa.



El Muñeco probó al uruguayo Mayada por Fernández en las prácticas futbolísticas de ayer y hoy, aunque no aclaró cuál de los dos será titular.



"Hice algunas evaluaciones, probé algunas alternativas, después tomo decisiones en base a lo que veo, he hecho algunas modificaciones pero no quiere decir nada, son sólo pruebas", se atajó.



"Evalúo la posibilidad de hacer cambios. Puntualmente con el tema de Nacho considero que es valioso para nosotros, desde el aporte futbolístico. En estos partidos que viene jugando no ha mostrado su mejor nivel pero eso no va a modificar mi pensamiento", expresó sobre el ex Gimnasia La Plata.



También aclaró sobre Jonatan Maidana, quien no es titular pero Gallardo quiso retener para que no se fuera al Toluca de México, que "hoy no juega porque está Martínez Quarta. No le toca arrancar el año como titular pero lo considero importante dentro de nuestro grupo de jugadores y puede volver en cualquier momento".



Con respecto a que Enzo Pérez y Fernández jueguen juntos, Gallardo consideró que "son dos jugadores inteligentes que pueden convivir con naturalidad, son dos buenos futbolistas. Confío en que va a aparecer el potencial de cada uno de ellos. Pero también saben que si están bajos los reemplaza otro compañero".



El entrenador millonario sostuvo que "lo más importante para mí hoy es formar el mejor equipo posible para todas las competencias que tenemos este año. Vamos en la búsqueda de un gran desempeño y nos estamos preparando para eso".



"Todos los equipos estamos en la búsqueda de ir encontrándonos con las mejores respuestas futbolísticas. Espero que el equipo funcione mejor que en estos dos primeros partidos y estoy seguro de que será así", agregó.



Sobre Lanús, el rival del domingo, que será un equipo bastante distinto al que eliminó a River en las semifinales de la Copa Libertadores 2017, Gallardo opinó que "tanto River y Lanús estuvimos en instancias finales de la Libertadores y con más o menos los mismos puntos en la Superliga, donde relegamos muchos puntos los dos. A ellos se les han ido jugadores importantes pero nosotros debemos pensar en lo nuestro".



"A Lanús queremos ir a jugar mejor y a tratar de ganar porque necesitamos los puntos, es un partido difícil porque la cancha de Lanús es difícil, más allá de que se les hayan ido algunos jugadores", declaró.



Esta mañana, Jorge Sampaoli -técnico de la Selección argentina- presenció la práctica de River en Ezeiza y después charló con Gallardo. Consultado por esa charla, el DT del Millo contó que "fue una charla futbolera que estaba prevista. Lo pudimos resguardar bien porque no se mojó. Hablamos un poquito de fútbol y nada más".



En relación a la final de la Supercopa argentina contra Boca, que jugará el 14 de marzo, el entrenador de River subrayó que "un River-Boca hace que la Supercopa sea más intensa".



"Trato de darle valor a todo pero esta Supercopa no tendría la misma repercusión si no fuera un River-Boca. Eso lo hace más intenso y hace que se genere más entusiasmo. Creo que no se la puede poner a nivel de ganar un campeonato o una Copa Libertadores. Pero claramente el rival tiene que ver con las repercusiones", aclaró.



Cuando le preguntaron por el VAR, Gallardo fue claro: "La experiencia que tuvimos me demostró que no sirve para aportar claridad. No hablo del VAR porque no tiene sentido".