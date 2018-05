Marcelo Gallardo se mostró molesto anoche tras el empate sin goles frente a Colón que marginó a su equipo de la clasificación a la Copa Libertadores 2019 a través de la Superliga y admitió, de mala gana, que "ahora ya no sirve de nada lamentarse por lo que se ha perdido".

"Siempre hago modificaciones que tienen que ver con el cansancio o con el no cansancio. A veces repito equipo y a veces no", comenzó en tono contrariado el "Muñeco" la charla con los periodistas en uno de los pasillos del estadio colonista. "Contra Rosario Central, contra Arsenal y contra Racing, siempre Ignacio Scocco entró. No es verdad que no juega nunca. Lo que pasa es que en este partido había que regular esfuerzos", siguió aclarando en el mismo tono desafiante.

Posteriormente el técnico analizó el empate que también deja a River como a Colón hasta afuera de la Copa Sudamericana, aunque ambos tienen partidos pendientes como para, de ganarlos, poder meterse en ella para el año próximo. "Tuvimos cuatro situaciones y si entraba una lo ganábamos y nos íbamos con un sabor diferente. Somos conscientes de que en el inicio del partido no pudimos hacer pie, pero después reaccionamos y mostramos una imagen que nos representa más y eso se advirtió en el funcionamiento, pero lamentablemente no se tradujo en el marcador", apuntó.

"Pero el esfuerzo lo hicimos, aunque el campo de juego tampoco contribuyó demasiado para nuestro juego. Igual, lo que perdimos, perdimos. Fue muy desfavorable noviembre pasado porque dejamos muchos puntos en el camino, pero si nos reflejamos en lo que venimos haciendo, estamos bastante bien. Ahora lamentarnos no nos sirve de nada", reconoció.

Y finalmente se refirió al colombiano Juan Fernando Quintero, que jugó todo el segundo tiempo y pareció que fue poco, porque le cambió la cara a un equipo que necesitaba ganar, algo que le molestó a Gallardo cuando fue interrogado al respecto. "Quintero nos da cosas que no muchos pueden dar en el fútbol argentino. Nos da un pase muy preciso que ojalá lo pueda hacer durante más tiempo en los partidos, pero es una pena que todavía no lo haga. Lo que pasa es que él mismo dijo que se está adaptando a nuestro fútbol, pero nosotros necesitamos que sea más influyente para el equipo", cerró.