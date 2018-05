Marcelo Gallardo confesó en Colombia que disfruta de su "trabajo, pero no del día a día, porque todo es muy dinámico y no hay tiempo para hacerlo", al ser interrogado respecto de las próximas instancias que afrontará el equipo "millonario" en pos de clasificarse para la Copa Libertadores del año próximo.

"Disfruto de mi trabajo porque es lo que quiero, y me encanta tener la cabeza ocupada en proyectar y analizar, pero no puedo hacerlo en el día a día porque acá todos están demasiado acelerados ṕensando en pasado mañana antes que en mañana", confió el técnico. "Pero eso no significa también que me sienta orgulloso de este plantel de River, porque nuestro ADN es el espíritu de competitividad que tiene el equipo", resaltó.

Sobre la victoria ante Independiente Santa Fe, en Bogotá, donde River se clasificó para los octavos de final de la Copa Libertadores, sentenció que su equipo fue en los primeros 45 minutos "sólido, compacto, y así pudo ponerse en ventaja. Después pudimos lograr hacer algún otro gol, pero en definitiva se jugó un buen partido".

"En el segundo tiempo sufrimos un poco porque el cansancio era lógico que apareciera por efectos de la altura. Pero el partido lo jugamos de la manera que lo pensamos. El primer tiempo desarrollamos lo que realmente queríamos hacer", justificó. "Y en cuanto a algunas individualidades, lo de Franco Armani no sorprende, sino que aparece cuando lo necesitamos, como en ese cabezazo de Perlaza que sacó abajo", destacó.

Sobre el partido que imaginaba que se podía dar, reveló que terminó de definir "lo que iba a hacer anteanoche, antes de ir a dormir. Por suerte salió bien, porque sino me estarían atacando con lo de la línea de cinco y todo eso. Pero en lo que me fijé fue en que debíamos hacer un esfuerzo inteligente en la altura (Bogotá está a 2.600 metros sobre el nivel del mar)".

"Respecto de Lucas Pratto, en la medida que va conociendo a sus compañeros se va soltando cada vez más. Y que convierta le viene bien a su confianza. En cuanto a Juan Fernando Quintero, tiene un lugar importante en el equipo como los tienen los demás. Yo trato de ser lo más preciso posible para incluir a los jugadores, ya sea como titulares o llegando desde el banco", alertó.

"La Libertadores es una competencia muy difícil y cada uno lo encara de la manera que mejor le parece. Por eso no opino sobre otros grupos. Después, el objetivo era clasificar a la Libertadores del año próximo pero está muy difícil", apuntó posteriormente a propósito de una pregunta sobre los riesgos que corre Boca de no clasificarse a los octavos de final.

Y en el epílogo de la charla con la prensa reiteró que su cabeza "está puesta en River y nada más. Nuestro objetivo es ganar esta Copa como lo desean tantos otros. Pero cada vez que nos pusimos una zanahoria por delante, nos fue bien", completó.