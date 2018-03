El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, no les dará descanso a los titulares y pondrá el mejor equipo posible para enfrentar a Belgrano el domingo desde las 20 en el estadio Monumental.



La idea inicial de Gallardo es mantener la base que viene de ganar la Supercopa Argentina ante Boca en Mendoza, ya que la semana que viene los jugadores podrán descansar y equilibrar cargas de trabajo con la llegada de la fecha FIFA.



De este modo, el once probable en el Monumental es el siguiente: Franco Armani; Camilo Mayada, Jonatan Maidana o Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola y Marcelo Saracchi: Ignacio Fernández, Leonardo Ponzio, Enzo Pérez y Gonzalo Martínez; Rodrigo Mora o Ignacio Scocco y Lucas Pratto.



De los que jugaron el miércoles está descartado Gonzalo Montiel por una distensión en el recto derecho y su lugar lo volverá a ocupar Mayada, quien lo reemplazó en el segundo tiempo del superclásico.



Por otra parte, Jonatan Maidana y Rodrigo Mora, que vienen teniendo cuidados especiales y jugaron 180 minutos cada uno entre el sábado y el miércoles, van a ser evaluados con el correr de las horas para saber si estarán a disposición el domingo.



Además de los jugadores mencionados, el "Muñeco" Gallardo sumó a la lista de concentrados (desde mañana a las 17 en el Monumental) a Germán Lux, Franco Zuculini, Juan Quintero, Nicolás de la Cruz y Rafael Borré.



No pudo sumar para este partido a Milton Casco, que ante Patronato de Paraná sumó su quinta tarjeta amarilla y debe purgar una fecha de suspensión y tampoco a Ariel Rojas, que se quedó fuera de la citación luego de recuperarse de un desgarro.



River, que después de ganar los primeros tres partidos de esta Superliga no consiguió nunca más sumar al menos dos triunfos consecutivos, tendrá la chance de hacerlo ante Belgrano y así sumar puntos indispensables en su objetivo de entrar a alguna copa en 2019.



Para conseguir una plaza en la Libertadores, River debe sumar en estas ocho fechas que le restan al menos una veintena de puntos que le permitan recuperar las 13 posiciones y los 10 puntos que lo separan del quinto lugar de la tabla.



El panorama se va a aclarar durante abril porque tiene cinco partidos de la Superliga y además tres fechas de la fase del grupo 4 de la Libertadores, en la que debutó con un empate frente al puntero Flamengo en Río de Janeiro.



Para preparar esa seguidilla, Gallardo tiene un par de semanas sin compromisos oficiales ya que tras jugar con Belgrano recién vuelve a competir el 1 de abril cuando deba jugar ante Defensa y Justicia por la fecha 21 de la Superliga.



De todos modos, el "Muñeco" aceptó jugar un amistoso en Chile anta la Universidad que le servirá para que los jugadores no pierda el ritmo y para que el club reciba 250 mil dólares de premio por dicha participación el sábado 24 de marzo.



River, tras vencer a Patronato 1-0 y obtener la Supercopa Argentina ante Boca por 2-0, recibirá a Belgrano de Córdoba, que viene de empatar dos partidos seguidos y suma 30 puntos en el undécimo puesto de la tabla.



Festejos en la previa



El presidente de River Plate, Rodolfo D’Onofrio, confirmó que, en la previa del partido del domingo próximo ante Belgrano de Córdoba en el Monumental, habrá "un festejo como corresponde" por la obtención de la Supercopa Argentina frente a Boca Juniors, el pasado miércoles en Mendoza.



La celebración comenzará cerca de las 19, una hora antes del compromiso por la 20ma. fecha de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF).



Los jugadores saldrán previamente al campo de juego con la Supercopa para exhibirla antes los fanáticos "millonarios" y luego se proyectarán videos en las pantallas del estadio.



Paralelamente, la Subcomisión del Hincha de River preparará un cotillón especial para darle un marco colorido a las tribunas del Monumental. "Será un festejo como corresponde", prometió D’Onofrio en diálogo con Radio Nacional.