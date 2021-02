El director técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, puso en duda su continuidad en el club. "No vengo a comunicar mi continuidad. Vengo a comunicar que dentro de los proceso normales hay muchas cosas para evaluar y seguimos evaluando. No es que voy a tomar una decisión porque no presiono a nadie, sólo quiero que me digan a dónde estamos y hacia dónde vamos. Y si tenemos el mismo deseo de ir hacia el mismo lado. En eso estamos trabajando, no es fácil”, afirmó.

“Estamos tratando de evaluar posibilidades en mercados que no son fáciles, en momentos que no son fáciles. Dentro de todo eso tratamos de sostener lo que tenemos que es valioso y lo que no podamos sostener, estaremos en condiciones de evaluar posibilidades. Dentro de esas posibilidades vemos cómo nos vamos armando nuevamente. Esto significa que quedarse es seguir siendo entusiasta para mantener una vara que ya está por lo menos en la competencia”, reflexionó.

Y advirtió: "Ir por la misma senda para mí es tener en claro qué queremos hacer, hacia dónde queremos ir. No es solamente que traigan refuerzos. Tratamos de ser muy sensatos con las cosas que solemos hacer. Han visto que nuestros mercados no han sido muy rutilantes, han sido cosas puntuales. Buenos jugadores con proyección. Pero teníamos un sentido de equipo: tratar que el tiempo y el trabajo nos dé la posibilidad de posicionarnos y hacer buenos equipos.

"Tenemos que entender que eso de sostenernos ha sido de muchísimo esfuerzo. Tenemos que ver y ser honestos de ver si podemos seguir yendo hacia delante mismo en esta situación delicada de pandemia. Seguir activos, seguir activos es no hacer la plancha. Tenemos que seguir estando activos dentro de las posibilidades que tenemos. Ha sido así siempre. Y en eso hemos sido bastantes compatibles”, agregó.