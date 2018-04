El director técnico del seleccionado peruano de fútbol, Ricardo Gareca, afirmó que su equipo puede hacer “un buen papel” en el Mundial Rusia 2018, cuando enfrente a Francia, Dinamarca y Australia por el grupo C, en búsqueda de un lugar en los octavos de final.

"Tenemos que superarnos, nos tocó un grupo difícil, pero podemos hacer un buen papel”, manifestó el entrenador argentino.



Gareca argumentó las posibilidades de Perú, en su regreso a un campeonato del mundo después de 36 años, a través de su juego: “Debemos afianzar una forma de jugar que nos permitió lograr el objetivo, hay que adaptarse al mundial lo más rápido posible”.



El “Tigre” señaló que Perú tiene “jugadores fuertes en contextura física” para neutralizar a sus rivales que se destacan, entre otras cuestiones, por su condición atlética.



"Son selecciones difíciles, complicadas e intensas. Hay una que no solo se erige para ganar el grupo sino para ganar el titulo del mundo como Francia; Dinamarca es un buen equipo en general y Australia tiene definido su juego y es aguerrida; las tres tienen contextura física grande”, analizó el ex director técnico de Vélez e Independiente.



Gareca valoró una vez más la clasificación de Perú al Mundial Rusia 2018 y recordó cuán difícil fue obtener una de las cinco plazas de Conmebol.



"Hubo un gran sacrificio y contamos con el apoyo de todos. No ver a la familia tanto tiempo ya es un sacrificio y comprendieron lo que pedía la situación. No somos muy amantes de la concentración, pero estuvimos dispuestos al sacrificio; fue un cambio importante”, indicó el ex delantero del seleccionado argentino.



Por último, agradeció a la Federación Peruana de Fútbol y a los hinchas por el apoyo que le brindaron en pos del objetivo mundialista: “Hay gente de 40 años que ni se acuerda de la última vez que vio a Perú en un mundial, entonces todo es muy fuerte”.



Perú debutará en el Mundial Rusia 2018 el 16 de junio cuando enfrente a Dinamarca por el Grupo C, que marcará su regreso al campeonato del mundo desde su última participación en España 1982.