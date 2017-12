El ex campeón latino bonaerense Germán “El Correntino” Benítez se impuso sobre el ex monarca sudamericano y latino bonaerense Martín “El Principito” Coggi , por puntos, en un amplio fallo unánime, tras diez asaltos, y así conquistó el título latino superligero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), que se encontraba vacante, en el combate estelar de la velada desarrollada en la noche del sábado en la Escuela de Enseñanza Secundaria Nº 2 Genaro Pérsico, de Ranchos, provincia de Buenos Aires, Argentina, en una nueva producción de Argentina Boxing Promotions , de Mario Margossian .

En un duelo crucial para ambos, Benítez, actual Nº 7 del ranking argentino ligero, ex monarca latino ligero interino OMB, llevó siempre el mando sobre Coggi, ex campeón sudamericano y latino superligero interino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), latino welter interino CMB, que no logró jamás encontrarle la vuelta. Conectando permanentemente los mejores golpes, “El Correntino” fue trabajando su victoria amparada en su mayor movilidad, precisión y profundidad de sus envíos. Si bien por momentos el ritmo decaía y se tornaba algo desprolijo, Benítez marcaba la diferencia. Incluso en el tercero lo conectó con una potente derecha cruzada al mentón que lo hizo rebotar en las cuerdas. A pesar de ceder algo su iniciativa, en el séptimo lo castigó casi a placer contra las cuerdas donde lo martirizó con sus cruzados de ambos puños a la mandíbula. Y en los episodios finales, perpetuó su dominio, que jamás estuvo en duda, por lo que al sonar la campana definitiva se llevó la ovación de todo el público que colmó el escenario.

Las tarjetas de los jueces expresaron la diferencia exhibida, al decretar: Jorge Basile 96-94, Carlos Azzinnaro 98-92, y Néstor Savino 97-93, todas a favor de Benítez.

Luego de un primer capítulo de estudio, con respeto por ambos lados, en el segundo Benítez logró el primer desnivel al llevárselo contra las cuerdas donde impactó su gancho zurdo a las costillas y su cross diestro a la mejilla, para segundos más tarde añadir su boleado diestro a la sien. A pesar de acciones algo desordenadas, en el tercero “El Correntino” anticipó con su jab seguido de un potente cross diestro al mentón que hizo rebotar a Coggi en las cuerdas. En el cuarto “El Principito” logró conectar su cross zurdo arriba. Benítez respondió con su izquierda y derecha cruzada a la mejilla, pero recibió un nuevo cross zurdo al mentón. En el quinto, el nacido en Brandsen, Buenos Aires, hace 34 años, lo sorprendió con una izquierda cruzada plena a la mandíbula, con que lo llevó a la esquina.

Con menor claridad en el sexto, el nacido en Escobar hace 26 años filtró su derecha recta al plexo y cruzada a la mandíbula. Pero en el séptimo “El Correntino” se le fue encima y lo arrolló contra las sogas donde lo castigó con feroces cruzados de izquierda y derecha a fondo de las mejillas de un sentido rival que aguantó de pie. En el octavo, con poco la mayor precisión de Benítez volvió a cobrar relevancia, cuando soltó su derecha recta al cuerpo y cruzada al pómulo ya marcado de su rival. Si bien en el noveno “El Principito” regresó con su cross zurdo a la mandíbula, tras ello Benítez contestó con tres profundas derechas cruzadas al mentón. Con Coggi buscándolo en el décimo, “El Correntino” lo esperó y contragolpeó con sus derechas cruzadas y boleadas plenas a la mejilla y en uppercut al mentón. Y más allá del ímpetu y decisión del “Principito”, no logró revertir un resultado que estaba sentenciado.

De esta forma, Benítez, que pesó 62,600 kg., quien tras superar entre otros al entrerriano Diego Chaves, el bonaerense Jonathan Eniz en decisión dividida y por nocaut técnico en el segundo, el santafesino Diego Báez en el tercero, y el cordobés Sergio Priotti en el segundo, el 5 de marzo de 2016 destronó al bonaerense Horacio Cabral por nocaut en el noveno por el título latino ligero interino OMB en Garín, Buenos Aires, que retuvo sobre el brasileño Leandro Mendes Pinto en fallo unánime, pero cedió el 16 de julio siguiente a manos del pampeano Sergio Gil por nocaut técnico en el cuarto, despachó al santafesino Néstor Maidana en el primero y tras doblegar a Chaves en la revancha, dominó al actual campeón nacional santafesino Daimián Yapur en fallo unánime, llegaba del 16 de septiembre último caer ante el mendocino Elías Araujo en fallo dividido en Escobar, Buenos Aires. Así, aumenta su marca a 20 victorias (9 KOs), 2 derrotas y 1 sin decisión. En tanto Coggi, que registró 63 kg., quien el 15 de noviembre de 2008 superó al mendocino Wilfredo Vilches en fallo unánime y lo destronó del título sudamericano superligero que tras defenderlo sobre el brasileño Juciel Lima cedió ante el porteño Carlos Ahumada, el 10 de julio de 2011 fue detenido por el cubano Brunet Zamora en el sexto round en Friuli, Italia, pero el 21 de diciembre de 2012 liquidó al catamarqueño Mariano Robledo en el primero y conquistó el título latino welter interino CMB en San Fernando del Valle de Catamarca, tras noquear al cordobés Diego Luque en el quinto y dominar al rosarino Pablo Barboza, fue superado por el rionegrino César Inalef, pero el 28 de marzo de 2014 doblegó al santafesino Diego Báez unánimemente y se alzó con el cetro latino superligero interino CMB en Río Cuarto, Córdoba, y luego de vencer al rionegrino Nelson Pilotti, el 22 de octubre de 2016 cayó ante el francés Christopher Sebire en decisión unánime en Amiens, Francia, venía del pasado 20 de mayo despachar al uruguayo Martín Severo por nocaut en el octavo asalto en San Martín, Buenos Aires, desmejora a 34 triunfos (17 KOs), 8 reveses, 3 empates y 1 sin decisión.

En un interesante combate de semifondo, en duelo revancha desarrollado en categoría supergallo, el ex campeón argentino, sudamericano y latino mosca, supermosca y latino, el ex doble retador mundialista cordobés Roberto “Incho” Sosa (53,300 kg. y 29-3-1, 15 KOs), doblegó al ex monarca latino bonaerense Carlos “Tortita” Farías (54,200 kg. y 13-13-3, 1 KO), por puntos, en fallo unánime, tras seis asaltos, y así repitió lo ocurrido el 22 de febrero de 2014 cuando se impuso en decisión unánime por el cetro latino mosca CMB en San Bernardo, Buenos Aires. Las tarjetas de los jueces fueron: Jorge Basile 59½-56½, Carlos Azzinnaro 59-57, y Alejandro Bokser 58½-56½.

Con su boxeo más elegante y la precisión de sus impactos, Sosa, actual Nº 2 del ranking argentino gallo, ex campeón argentino, sudamericano, fedelatin AMB y latino OMB de los supermosca, latino mosca CMB, y que cayera en dos oportunidades mundialistas, primero el 8 de junio de 2013 a manos del mexicano Juan Carlos Sánchez en fallo unánime por el título supermosca de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y el 27 de septiembre de 2015 ante el japonés Kazuto Ioka unánimemente por el cinto mosca AMB, llevó con tranquilidad las riendas hasta vencer a Farías, Nº 4 del escalafón nacional mosca, ex monarca latino mosca interino OMB. Entrando y saliendo, Sosa impactó sus izquierdas en jab al mentón y gancho a las zonas blandas y sus derechas cruzadas a la mandíbula. Si bien Farías acertó esporádicamente sus cruzados diestros a la zona alta, no lograba conmoverlo. Y con su mejor estado físico y presente, “Incho” combinó con mayor profundidad en los capítulos finales sus ganchos zurdos a la zona hepática y sus derechas cruzadas al mentón, para cerrar su triunfo.

En combate complementario, llevado a cabo en categoría superligero, el local Nicolás “Nico” Demario (62,800 kg. y 8-2-1, 4 KOs) dio cuenta del santiagueño Erik Ibáñez (62,800 kg. y 4-6, 1 KO), por nocaut en el tercer round, luego de comenzar doblegándolo hasta que en el tercero lo ajustició combinando izquierda y derecha al rostro para enviarlo a la lona, donde escuchó la cuenta de diez del árbitro Pablo Beneventano.

En otros resultados de la noche, en división ligero, en duelo de bonaerenses, el platense Gastón “Piji” Suárez (60 kg. y 7-4-3, 2 KOs), Nº 9 del ranking argentino pluma, igualó con el oriundo de Burzaco, César “Pachora” Pérez (58,800 kg. y 3-11-2), por puntos, en fallo dividida, tras cuatro capítulos. Las tarjetas de los jueces fueron: Alejandro Bokser 39-38 para Pérez, Néstor Savino 39-37½ para Suárez, y Carlos Azzinnaro 38-38.

Además, en división ligero, en otro duelo de bonaerenses, el invicto sanmartiniano Federico “El Zurdo” Pedraza (58,950 kg. y 6-0-1, 1 KO) dominó al moronense Omar “El Pistón” Machuca (59,900 kg. y 1-5, 1 KO), por puntos, en una amplia decisión unánime, tras cuatro episodios, y a pesar de recibir el descuento de un punto en el segundo por parte del árbitro Carlos Gómez producto de un golpe en la nuca, pero luego de ocasionarle la sanción también de un punto en el cuarto por amarres reiterados y de enviarlo al suelo en esa misma vuelta. Las tarjetas de los jueces fueron: Jorge Basile 39-35, Alejandro Bokser 39-34, y Néstor Savino 39-34.