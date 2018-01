Un Boca alternativo no pudo en Mendoza con un Godoy Cruz titular, que lo batió por 3 a 2 en el primer amistoso del año para los “xeneizes”, que ya palpitan el primer superclásico del año ante River , que tendrá lugar el próximo fin de semana en Mar del Plata. De punta a punta, salvo el uruguayo Nahitán Nández, todas fueron novedades para los boquenses, empezando desde atrás hacia delante con el retorno en la valla de Guillermo Sara, los debut de tres defensores como los marcadores de punta Julio Buffarini y Emmanuel Mas y el juvenil (20 años) zaguero central cordobés Agustín Heredia, de 1,92 metros de estatura. A ellos se sumó Santiago Vergini, el único amonestado del encuentro.



En el medio se produjo el retorno esperado del colombiano Sebastián Pérez, después de siete meses de inactividad por una rotura de ligamentos cruzados, así como del también juvenil Gonzalo Maroni, a la postre la figura de Boca en la noche mendocina. Cristian Espinoza, Oscar Benítez y Walter Bou, habituales suplentes, completaron la nómina de un ataque intermitente que seguramente encontrará en Carlos Tevez, Ramón Ábila y, si retorna, Ricardo Centurión, tiempos mucho mejores, además de, por supuesto, Cristian Pavón y Edwin Cardona.



Por eso Godoy Cruz pudo, y también supo, usufructuar en el primer tiempo la ventaja sobre ese equipo alternativo que colocó Guillermo Barros Schelotto en cancha. La propuesta de Boca pasaba por el verticalismo de su juego, pero cuando los mendocinos salían de contra complicaban seriamente por los costados, a espaldas de los mencionados ex San Lorenzo, que se proyectaban con más eficacia de la que defendían, y aún en la primera faceta muchas veces pecaban de imprecisión.



Por eso no extrañó que tras una buena jugada colectiva, a los 17 minutos Santiago García, que resultaría ser la figura de la cancha, abriera el marcador tras una buena cesión del ex Boca Guillermo "Pol" Fernández. Y cuando los “xeneizes” esbozaron una reacción otra vez apareció el “Morro”, pero esta vez para asistir con picardía y precisión a Felipe Rodríguez, que no pudo convertir en primera instancia por la providencial intervención de Sara, pero en el rebote Juan Garro anotó la segunda conquista cuando iban 23 minutos.



Sin embargo, en una proyección que terminó bien, Mas llegó al fondo, habilitó a Junior Benítez y éste le cedió el balón al juvenil Gonzalo Maroni para que anotara el descuento. Esto animó a los visitantes, que con más empuje que juego se acercaron hacia la valla defendida por el uruguayo Leonardo Burián, que debió esforzarse en un par de ocasiones para evitar la paridad de los “auriazules”.



Esta premisa se mantuvo en el arranque del segundo período, con Boca llegando y acreditando méritos para alcanzar el empate, algo que le impedía la continua buena tarea de Burián y alguna intervención salvadora de Fabricio Angileri. Pero cuando no lo merecía ni tampoco se imaginaba, el mismo Angileri apareció en el arco de enfrente para marcar el tercer tanto de los mendocinos y sorprender a propios y extraños.



Pero lo plausible para este conjunto alternativo “xeneize”, con varios retornos y algunas presentaciones, fue que no bajó los brazos e inmediatamente volvió a descontar por intermedio de Walter Bou. Todavía restaban 20 minutos con descuento incluido para el final, pero los cuyanos soportaron la presión de un Boca que, corriendo de atrás y por las circunstancias mencionadas, empezó a sentir el cansancio y ya no llegó con tanta continuidad como en los instantes anteriores. Pero cuando lo hizo, Burián siempre dijo presente.



Así, por dos uruguayos, el “Morro” García adelante y el “Cachorro” Burián en el arco, la gente de Godoy Cruz volvió a celebrar con fuegos de artificio una victoria sobre Boca, que a pesar de no contar con todos sus titulares, la saboreó igual.



- Síntesis -

Boca: Guilermo Sara; Julio Buffarini. Santiago Vergini, Agustín Heredia y Emmanuel Mas; Sebastián Pérez, Nahitan Nández, Cristian Espinoza y Gonzalo Maroni; Oscar Benítez y Walter Bou. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Godoy Cruz: Leonardo Burián; Luciano Abecasis, Diego Viera, Tomás Cardona y Fabrizio Angileri; Guillermo Fernández, Juan Andrada, Ángel González y Felipe Rodríguez; Juan Garro y Santiago García. DT: Diego Dabove.

Goles en el primer tiempo: 17m. García (GC), 23m. Garro (GC) y 27m. Maroni (BJ).

Goles en el segundo tiempo: 22m. Angileri (GC) y 27m. Bou (BJ).

Cambios en el segundo tiempo: 26m. Walter Serrano por Rodríguez (GC), 28m. Luciano Pizarro por Garro (GC), 37m. Guido Vadalá por Benítez (BJ), 38m. Victorio Ramis por García (GC) y 45m. Valentín Burgoa por Fernández (GC).

Amonestado: Vergini (B).

Cancha: Estadio Malvinas Argentinas.

Árbitro: Silvio Trucco.

Espectadores: 22.000.