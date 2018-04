Guillermo Barros Schelotto aseguró que hubiese sido "injusto" que Boca pierda ante el Palmeiras en el encuentro que ambos equipos jugaron en Brasil por la Copa Libertadores y que culminó empatado 1 a 1 alegando que el elenco de La Ribera hizo "un partido bárbaro".

"Por como se dio era increíble perder este partido. Lo habíamos marcado muy bien a Palmeiras, no habían manejado la pelota ni nos llevaron por delante. Habíamos hecho un partido bárbaro, era injusto perderlo", reveló.

En diálogo con Fox Sports, el técnico de Boca indicó además: "El equipo mostró carácter, jugando en Brasil de igual a igual y nunca fuimos superados, al contrario. Lo vi muy bien al equipo. Me gustó mucho la personalidad y la seriedad con la que jugó".

"La idea era explotar a Tevez en veinte o treinta minutos", expresó mientras que luego comentó: “Cardona tiene una contractura y no va a tener problema para estar el domingo. Paolo Goltz me preocupa porque posiblemente no llegue".

En referencia al partido en el cual Boca visitará al equipo de Avellaneda el próximo domingo: "La sensación es que con esta personalidad vamos a tener que ir a jugar a la cancha de Independiente, que es un rival tipo el Palmeiras, con una cancha difícil".

Finalmente, Barros Schelloto manifestó: "Me gusta que aparezca la personalidad, la seriedad y el juego y ojalá que el domingo ganemos y recuperemos los tres puntos que perdimos en casa".