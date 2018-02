El director técnico de Boca, Guillermo Barros Schelotto, instó a todas las personas vinculadas con el fútbol argentino "a dejar en paz a los árbitros" luego de una semana en la que se puso desde diversos ángulos en tela de juicio al referato local, y de cara a la final de la Supercopa Argentina del 14 de marzo ante River en Mendoza.



"Hay que dejar en paz a los árbitros, durante el partido podés reclamar cosas pero cuando termina, se terminó, queda ahí. No habló de ellos después de los partidos. Las imágenes quedan y los que califican son ustedes los periodistas", afirmó Barros Schelotto durante la conferencia de prensa previa al partido del domingo a las 19.15 frente a San Martín de San Juan, en La Bombonera, por la 17ma. fecha de la Superliga Argentina de fútbol (SAF).



"Hoy Boca (líder con 40) tiene 21 puntos de diferencia sobre River (19) en el campeonato y los rivales son San Lorenzo (31) y Talleres de Córdoba (31). Pero el 14 tendremos una final con River y ahí ambos contaremos con las mismas posibilidades. No será una guerra sino un partido de fútbol y hay que darle paz al árbitro", reiteró. Y continuó: "No se puede culpar a un árbitro por una derrota. Se pueden equivocar porque son seres humanos. De hecho yo puedo hacerlo con un cambio o con poner un jugador sobre otro. Hay que aceptarlo y dejarlos en paz. No es el momento de andar analizándolos", enfatizó.



"Yo no tengo problemas con jugar con o sin el VAR. A mi pueden preguntarme de fútbol, para las leyes están la FIFA y la AFA", sentenció.



Barros Schelotto, de esta manera, bajó el tono de la polémica en relación con las declaraciones que formularon algunos jugadores, entrenadores y dirigentes sobre los arbitrajes en la Superliga Argentina de fútbol (SAF) -con Boca como principal sospechado- y luego del almuerzo que mantuvo el lunes con el presidente de la Nación, Mauricio Macri.



"Sigo mi vida normal y no tengo algo que ocultar. Por eso me junté con un amigo a comer al mediodía, Y él tampoco tiene algo que ocultar. Si tuviésemos algo que ocultar lo hubiéramos hecho y nadie se hubiese enterado. No esperé tantos comentarios sobre eso, porque no ocultamos nada", explicó.



"Alguien alzó la voz y después todos repitieron lo mismo. Pero está lejísimo de la realidad, no comparto nada de todo lo que se dijo fuera de lo futbolístico. Sólo puedo decir que están equivocados sobre lo que hablaron de Boca. Demostramos en el torneo que ganamos y en este que somos superiores al resto. Debemos enfocarnos en ganarle a San Martín el domingo, a eso nos dedicamos", puntualizó.



Justamente el primero que habló sobre lo extrafutbolístico fue el director técnico de River, Marcelo Gallardo, con quien mantiene un buen vínculo afectivo. "No estar de acuerdo en alguna de las cosas que dijo no significa que deba estar peleado con él, no se rompió la relación que tenemos", aclaró.



Barros Schelotto, además, habló sobre el nivel futbolístico de su equipo, que más allá de estar puntero desde hace más de 400 días, fue cuestionado por su presidente, Daniel Angelici.



"En los últimos dos partidos no jugamos bien, aunque ganamos. Rescato la actitud de los jugadores. Es cierto que para ganar la Copa Libertadores tenemos que ser superiores a nuestros rivales", admitió.



Buscando la Copa



Boca debutará el 1 de marzo ante Alianza Lima, en Perú, por el grupo 8 de la Libertadores, que completan Palmeiras de Brasil y Junior de Barranquilla.



" Boca tiene uno de los grupos más difíciles de la Copa. Palmeiras tenía equipo para pelear la copa y no se fueron jugadores, Junior tiene dos jugadores de selección como (Yimmi) Chará y (Teófilo) Gutiérrez, un viaje largo, un campo complicado y mucho calor. Y además está el campeón de Perú. Es una zona peligrosa", detalló.



Por último, Barros Schelotto se refirió a las recuperaciones de Pablo Pérez y Fernando Gago, dos jugadores claves en el funcionamiento del equipo.



"El lunes Pablo Pérez se va a sumar al grupo y veremos cómo está para el partido contra Alianza Lima. Gago ya está descartado para ese juego en Perú. Veremos cómo esté cuando sume minutos de entrenamiento y se ponga bien en lo físico y futbolístico. Está anotado para la Copa", detalló.



"Necesitamos un poco más de fútbol, (Carlos) Tevez se retrasó un poco más de lo que me hubiera gustado, pero valoro su gesto de hacerlo para tomar la pelota y que el equipo juegue unos metros más adelante", finalizó.