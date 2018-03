Guillermo Barros Schelotto aceptó que tanto él como sus dirigidos se fueron "doloridos" del estadio Malvinas Argentinas, de Mendoza, "por no haber podido darle una alegría a los hinchas" que llegaron en gran número para sufrir un nuevo revés ante River, el tercero consecutivo en los últimos mano a mano entre ambos, después de la Sudamericana 2014 y la Libertadores 2015.

"Nos vamos doloridos por no haberle dado una alegría a los hinchas. El partido no tiene mucho análisis porque el primer tiempo fue parejo y cortado, y ellos supieron aprovechar el penal que tuvieron" aceptó el Mellizo. "En el segundo y cuando mejor estábamos jugando, no pudimos igualar y ellos en una contra lo remataron. Después seguimos buscando, como busca siempre este equipo de Boca, pero no pudimos generar situaciones", apuntó.

Con poca autocrítica, Barros Schelotto aseguró que su discurso no iba a cambiar por la derrota. "Voy a decir lo mismo que si hubiésemos ganado, que ahora hay que prepararnos para el partido del domingo con Atlético Tucumán, porque debemos seguir defendiendo la punta de la Superliga. Nos ganaron llegando dos veces y marcando dos goles", apuntó.

Y cuando se enteró que Carlos Tevez dijo que Boca "perdió por dos errores propios", sostuvo que "a lo mejor hubo una falla en el segundo, pero no en el primero". Los cuestionamientos del "Apache" apuntaron a que "no se cortaron" las contras que terminaron en sendos goles riverplatenses.

La opinión de Tevez

"No me acuerdo de una jugada de ellos que lleguen, que la sacó nuestro arquero o pegó en el palo. En el segundo tiempo nos pegan una piña y ya estaba definido" expresó el Apache una vez terminado el partido. Tevez intentó mirar hacia adelante: "Hay que seguir trabajando, es un golpe duro, pero vieron la gente de Boca cómo es, enseguida nos estaba levantando de vuelta y eso es muy lindo".

"Armani saca dos o tres pelotas muy muy buenas. Pero no me quedo con esas atajadas sino con los dos goles que nos marcan, era una final y pensando a futuro no nos puede pasar. Nos da bronca todo, perderlo directamente, no hay que buscar excusas ni nada" finalizó.