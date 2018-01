El director técnico de Boca, Guillermo Barros Schelotto, con un gesto adusto, consideró “innecesaria” una pregunta sobre Juan Román Riquelme (este jueves se cumplen tres años de su retiro), en la previa del partido del sábado a las 21.30 ante Colón de Santa Fe, en la Bombonera, por la 13ra. fecha de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF).



La conferencia de prensa transcurría con total normalidad, sin títulos rutilantes, hasta que se lo consultó sobre el tercer aniversario del retiro de Riquelme. El "Mellizo", visiblemente molesto, respondió: "Me perece una pregunta innecesaria".



En ese momento se generó un silencio que duró cerca de dos minutos en un momento de tensión, y después continuó la charla con los periodistas, donde dejó entrever que habrá un nuevo cambio de sistema para defender la punta del campeonato.



"Más allá de los esquemas lo que necesitamos es que el equipo tenga las ganas y la actitud de siempre", enfatizó.



"En el verano utilizamos los partidos para ver y probar como respondíamos a los cambios tácticos. Estoy conforme con el trabajo hecho. Esta semana lo retrasamos a (Carlos) Tevez, pero recién mañana vamos a definir el equipo", adelantó.



Barros Schelotto dejaría su clásico 4-3-3 por un 4-3-1-2, pese a que este miércoles dispuso un 4-2-3-1.



Boca, en consecuencia, recibirá a Colón con Agustín Rossi; Leronardo Jara, Paolo Goltz, Lisandro Magallán y Frank Fabra; Nahitán Nández, Wilmar Barrios y Edwin Cardona; Carlos Tevez; Cristian Pavón y Waler Bou.



El mellizo además se refirió a la negociación que mantiene el club con Milan de Italia por el zaguero central paraguayo Gustavo Gómez, una de sus prioridades en este libro de pases.



"El tema lo está manejando la dirigencia. Hace dos o tres días estaba trabado. Ahora no sé cómo está ni qué sucederá", apuntó.



La realidad es que el pase está casi caído, ya que Boca ofertó 5.000.000 de euros y Milan pide dos más.



Sin embargo la ilusión por la llegada del ex Lanús (por quien el club italiano pagó cerca de diez millones de dólares) se sustenta en que Adrián Ruocco, representante de Tevez, intercederá para acercar a las partes y que con la operación finalmente se concrete.



Barros Schelotto además se refirió a las situaciones de los delanteros Walter Bou y Ramón "Wanchope" Ábila (uno de los refuerzos), quienes pelean mano a mano por ser el 9 titular en el reinicio de la Superliga ante la lesión de Darío Benedetto.



"Tanto Bou como "Wanchope" tienen las mismas características, quizás Bou es más rápido y Wanchope más experimentado. Vamos a analizar bien toda la pretemporada y definir mañana quién va a jugar", explicó.



"Todos los 9 están parejos. Bou, Ábila, Junior Benítez y Guido Vadalá están parejos. En el transcurso del año y de acuerdo a sus rendimientos definiré cuál de los cuatro será el titular", puntualizó.



El mellizo se mostró "muy satisfecho" con el plantel que armó para ganar la Supercopa Argentina, la Superliga, la Copa Libertadores y la Copa Argentina.



"Estoy conforme con el trabajo que hicimos, con los jugadores que se fueron (Agustín Bouzat, Nahuel Molina y Fernando Evangelista) y los que llegaron (Tevez, Ábila, Julio Buffarini, Emanuel Mas y Emanuel Reynoso)", señaló.



"Nosotros armamos un plantel teniendo en cuenta la cantidad de partidos en el semestre y la importancia de cada torneo. Todos deben entender que el equipo los va a necesitar en un momento y deben estar bien", puntualizó.



Barros Schelotto habló sobre los resultados del verano, donde Boca no ganó ninguno de los tres amistosos que jugó, ya que cayó con Godoy Cruz de Mendoza (3-2) y River Plate (1-0) y empató con Aldosivi de Mar del Plata (2-2) al cabo de los 90 minutos y perdió en los penales.



"Destaco los dos primeros partidos ya que generamos muchas situaciones de gol y fútbol. Y no contra River, porque no tuvimos chances de riesgo. Pero lo bueno es que estos amistosos no definieron nada, solo sirvieron para analizar cosas, buenas o malas", explicó.



"Me hubiera gustado ganar en el verano, pero hubiera sido una anécdota. Lo que sabemos es que los rivales nos jugaron con entusiasmo, corrieron, y nos ganaron", finalizó.



El plantel de Boca se volverá a entrenar mañana a las 9.30 en Casa Amarilla y a la tarde quedará concentrado en el hotel Madero, de cara el partido frente a Colón el sábado en la Bombonera, a las 21.30 y con el arbitraje de Federico Beligoy.



