Guillermo Barros Schelotto, sostuvo que la salida de Carlos Tevez en el segundo tiempo, en el triunfo 2 a 0 ante Unión fue decisión suya.

“Fue decisión mía, sabíamos que la instancia, el rival, haber jugado los 90 minutos contra Junior a Tevez le iba a costar en el segundo tiempo y con Maroni íbamos a tener más frescura y mas velocidad para tratar de explotar los últimos 30 metros, por sus características de manejar la pelota al pie”, explicó Barros Schelotto en rueda de prensa.

El técnico “xeneize” apuntó que “hoy solo hay que pensar en definir el campeonato ante Gimnasia”, el miércoles próximo a las 20 en La Plata, por el partido pendiente de la 25ta fecha de la Superliga, que podría jugarse en el Estadio Único de La Plata con público visitante, situación que definirán este lunes en esa ciudad el titular de la Agencia de Prevención de la Violencia Deportiva (Aprevide) Juan Manuel Lugones y presidente del “Lobo” Gabriel Pellegrino.

Sobre el triunfo ante Unión, Barros Schelotto consideró que “fue trabado, como era de esperar en esta instancia” y agregó que el equipo santafesino “se paró bien defensivamente y peleó el partido".

El entrenador destacó “la actitud en el segundo tiempo, cuando no salían las cosas, donde no hubo desesperación sino que el equipo insistió, porque el gol iba a llegar", y resaltó “la tranquilidad del equipo en no quedar parado defensivamente".

Barros Schelotto destacó que con el ingreso de Junior Benítez “se abrió la cancha para que Wanchope Ábila marcara la diferencia, porque los defensores de Unión fueron hacia la marca de él y de Pavón”.

Precisamente sobre Pavón el “Mellizo” consideró que “es inevitable depender de él por el desequilibrio y también el equipo potencia esta individualidad”, y refirió que “cuanto más toque la pelota más diferencias va a marcar, lo mismo que 'Wanchope' o el que esté de 'nueve'"

Sobre la actuación del arquero Agustín Rossi el entrenador contestó que “estuvo bien parado en las dos jugadas donde Unión llegó, y las resolvió bien”, y añadió que “a veces los errores hacen crecer, como a Magallán ante Defensa y Justicia, cosas que hacen madurar y recapacitar en situaciones de dar seguridad".

En cuanto al posible regreso del mediocampista Fernando Gago, que ayer jugó 45 minutos en reserva, Barros Schelotto apuntó que “no tiene problemas con la rodilla, pero por tanto tiempo parado hay diferencias físicas y futbolísticas, se va a analizar y definir, sin dar falsas expectativas".