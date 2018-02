El entrenador de Vélez, Gabriel Heinze, justificó la desaprobación de los hinchas tras la caída como local ante Patronato de Paraná, 2 a 0, pero adelantó que no cambiará su modelo de juego "aunque haya cosas para revisar".



"El hincha está en su derecho y tiene razón. Todos veníamos con ilusión de demostrar lo que hacemos. La gente está dolida como estamos nosotros", dijo Heinze luego del encuentro, desarrollado en el José Amalfitani y resuelto con un triunfo 2-0 para Patronato. "Lo que tengo que hacer es seguir trabajando y redoblar los esfuerzos", agregó.



Sin embargo, y aunque admitió que "hay que revisar cosas", el DT adelantó: "El modelo de juego no lo voy a cambiar porque me preparé para esto".



Finalmente, y sobre la posición que ocupa Mauro Zárate, Heinze explicó: "Si jugara de 9 no tendría el arranque que tuvo para generar todo lo que generó. Si juega en los últimos metros con tanta gente los movimientos se le limitan. Tiene que encontrar la pelota para jugar uno contra uno como lo ha hecho".