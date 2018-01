Luego de varios partidos ausente, Gonzalo Higuaín volvería a ser convocado por Jorge Sampaoli para la doble fecha de marzo donde Argentina enfrentará a Italia y España. Con respecto a su vuelta, el delantero se refirió a su presente y desestimó que le hayan afectado sus ausencias: “La no convocatoria en la Selección nunca me condiciona para no convertir en mi equipo. Al contrario, siempre me esforcé para poder recuperar mi puesto. Yo no escucho nunca las críticas ni las felicitaciones, hago siempre mi trabajo de la mejor manera posible”, y les dejó un mensaje a sus detractores, de cara a su vuelta con la camiseta argentina, señalando: “Yo nunca me olvidé de cómo se marcan los goles”.