Gonzalo Higuaín volvió a dar mues tras de que su relación con la prensa no está en su mejor momento... El delantero de la Juventus llegó ayer por la mañana al aeropuerto de Ezeiza, para disfrutar de unas vacaciones en nuestro país, por el parate de la liga italiana, que se reanudará el domingo 21 de enero.

Pero el delantero no tuvo un gesto de cortesía para con un periodista y su equipo de trabajo, que lo aguardaban desde las tres de la mañana en el aeropuerto, y que pidieron hacerle unas preguntas. Cuando el ex hombre de River bajaba, acompañado, unas escaleras con su equipaje, el periodista les dijo: “Buen día chicos, podemos hacerles unas preguntas, es un minuto”, la respuesta que recibió fue: “No chicos, no voy a hablar”.

Cuando el Pipita estaba cargando sus cosas en una camioneta, el periodista le aclaró: “Estamos esperando desde las tres de la mañana” y ante eso el futbolista replicó: “Y está bien, y yo vengo de 14 horas de vuelo”. Además, hubo gente que le había pedido tomarse una fotografía con él y la respuesta ni siquiera fue un no, sino una absoluta indiferencia.

Gonzalo Higuaín vino de vacaciones al país, justo cuando el entrenador de la Selección, Jorge Sampaoli, se encuentra en Europa para dialogar con algunos de los posibles convocados para el Mundial de Rusia 2018.