El gol del récord







El delantero Santiago Silva anotó el pasado lunes por la noche el segundo tanto de Talleres de Córdoba en la victoria ante Argentinos, y se convirtió de esa manera en el máximo anotador uruguayo en el fútbol argentino, desplazando de esa posición a Enzo Francescoli, ídolo de River, quien tuvo paso por el club de Nuñez en las décadas del 80 y 90´ dejando su huella e impronta goleadora en la historia local.



Ahora en la T, Silva pasó por otros siete clubes nacionales hasta desembarcar en Córdoba a los 37 años, y ya está pagando con goles la confianza que le depositó el técnico, Frank Kudelka al anotar en los dos últimos encuentros.



Silva tiene 138 tantos anotados defendiendo camisetas de clubes argentinos, a los cuales anotó en Newell‘s (4), Gimnasia de La Plata (15), Vélez (41), Banfield (34), Boca (18), Lanús (18), Arsenal (6) y Talleres (2). En tanto, Francescoli ostentaba el récord con 137 goles marcados.



Tras el juego ante el Bicho y luego de marcar el primer gol en el estadio Mario Alberto Kempes para el delantero comentó: "El equipo ganó bien y se sobrepuso a una situación inicial en la que Argentinos quiso pelear el juego. A mí no me sorprende lo actualidad de Talleres. Sabía a donde venía".



"La verdad es que el plantel hace un trabajo muy fuerte, esto es todo un proceso que viene desde hace tiempo, hoy me toca aportar a esto con los goles. Creo que hicimos un gran partido, nos costó al principio pero lo ganamos bien", agregó el Charrúa, quien ya es parte de la historia grande del fútbol argentino.