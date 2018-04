Ariel Holan sostuvo que cuando "un equipo se viene a defender y está ganando uno a cero, es muy difícil darlo vuelta". "Yo tengo que buscar alternativas para ver cómo entrar ante equipos que se repliegan. Después, jugadas polémicas hubo un montón, pero nosotros luchamos con los de afuera y los de adentro. A nosotros nos piden respuestas permanentes, pero quisiera ver qué le dicen a San Lorenzo con lo que vino a hacer", cuestionó Holan al conjunto "azulgrana" y su planteo que le ofreció una austera pero valiosa victoria por 1 a 0.

"No me gusta que el equipo pierda focalización en lo que falta para ser competitivos. Hay que entrenar fuerte para seguir creciendo como equipo. No me gusta perder y menos de esta manera. Por eso hay que mejorar para volver a la competitividad que el equipo tuvo", apreció.

Sobre los próximos partidos ante Boca por la Superliga y Corinthians por la Libertadores, estimó que "Maximiliano Meza no va a estar por el torneo local y difícilmente lo haga por la Copa". El volante tiene un desgarro. "Ante un equipo totalmente replegado en su campo hoy se buscó de todas maneras y no se desordenó. Esto no es peyorativo, porque lo que vino a hacer San Lorenzo fue exitoso. Eso debemos tratar de resolverlo nosotros", insistió, volviendo al partido de esta noche.

"Solo estoy preocupado porque el equipo perdió y en lo que nos está faltando para volver a la eficacia", concluyó. Por su parte el delantero Martín Benítez opinó que para él "hubo tres penales. Los vimos todos menos el árbitro. Tengo bronca porque Patricio Loustau ya nos dirigió varias veces y pasó esto".

Y finalmente Juan Sánchez Miño destacó que los jugadores de Independiente "siempre son protagonistas con la pelota. Fuimos superiores al rival y merecimos llevar otro resultado. Después, fue atípico el partido porque ellos estaban muy atrás y nosotros no los vulneramos cómo queríamos. Pero no hay que volverse volverse locos aunque es cierto que duele la derrota", concluyó.