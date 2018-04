El DT de Independiente, Ariel Holan, se mostró satisfecho tras la victoria cosechada esta tarde en Rosario ante Newell's Old Boys, 1 a 0 por la fecha 25 de la Superliga, y consideró que "ganar es terapéutico".



"Fuimos muy sólidos durante todo el partido. En el primer tiempo tuvimos momentos de buen juego colectivo y realizamos jugadas muy interesantes. Ganar es terapéutico pero tenemos que ir partido a partido. Por suerte hoy terminaron todos bien", apuntó el entrenador del Rojo.



"Nos faltó pie y velocidad para para liquidarlo, pero por suerte el gol llegó luego de una linda jugada colectiva -agregó-. Hoy fue un partido diferente a los que veníamos jugando. A veces no se puede tener la posesión y es importante defenderse bien, porque en líneas generales fue un choque durísimo".



Por su parte el volante central de Independiente, Nicolás Domingo, sumó: "Veníamos en una mala racha, algo a lo que no estamos acostumbrados, pero vinimos a una cancha difícil y pudimos ganar ante un gran rival".



"Ahora nos quedan los partidos con Huracán y Talleres, algo que hablamos entre nosotros, además del partido del miércoles en Brasil (contra Corinthians, por la Copa Libertadores) y vamos a tratar de ganar todo para avanzar en los objetivos del torneo y de la Copa. Ahora todo depende de nosotros", concluyó.