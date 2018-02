Ariel Holan, entrenador de Independiente, manifestó que su equipo “puede traerse” la Recopa Sudamericana de Brasil en la segunda final que sostendrá con Gremio de Porto Alegre la semana entrante, porque experimentó la sensación de que “once contra once estamos en una posición interesante”.

“Nos vamos con la sensación de que, once contra once, Independiente puede traerse el título de Brasil”, expresó el técnico del Rojo, en conferencia de prensa, una vez finalizado el primer chico de la Recopa Sudamericana (1-1) en Avellaneda. El equipo bonaerense sostuvo la igualdad, a pesar de actuar más de una hora con un jugador menos, por la expulsión que recibió Emmanuel Gigliotti, a los 27 minutos de la primera mitad, por agresión al defensor misionero, Walter Kannemann, ex Instituto de Córdoba y San Lorenzo.



“En el primer tiempo fuimos mucho más. Hubo un minuto fatal que fue la expulsión de Gigliotti. Aún así fuimos superiores y la sensación es que podíamos quebrarlos en cualquier momento”, explicó. “Gremio es un muy buen equipo y no es fácil desequilibrarlos con un jugador menos”, agregó Holan, que manifestó que “hasta los 15, 20 minutos del segundo tiempo estuvimos con la idea de marcar supremacía en campo rival”.



“Después, por el cansancio de la mayoría, decidimos defendernos lejos de nuestro arco y tratamos de alcanzar el objetivo que ellos no vuelvan a convertir, porque se nos iba a hacer muy cuesta arriba”, sostuvo el DT. “Los dos equipos llegamos a este partido con poco rodaje. Pero estoy convencido de que el equipo terminará siendo muy competitivo”, dijo.



“Más allá de la calentura que me genera el partido, de los manejos de situaciones que a veces fastidian, quiero centrarme en la actuación del equipo, que tiene intensidad, pasión y convicción para imponer el estilo que uno pretende”, elogió. Holan intentó, de esta manera, no cargar las tintas hacia el arbitraje del ecuatoriano Roddy Zambrano, aunque dejó una reflexión por demás particular: “Por momentos, pareció que el partido se jugaba en Brasil y éramos visitantes”.



“Tengo confianza absoluta y plena. Creo que podemos lograr lo que nos propongamos porque estamos bien”, expresó el técnico, con la mira puesta en el partido del sábado ante Temperley (por la fecha 16 de la Superliga) y del miércoles próximo con Gremio (segunda final de la Recopa Sudamericana).