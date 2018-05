El entrenador de Independiente, Ariel Holan, valoró tras el empate 1-1 ante Millonarios en Bogotá que el equipo depende de sí mismo, cuando enfrente el jueves próximo a Deportivo Lara de Venezuela en Avellaneda, para lograr el pase a octavos de final de la Copa Libertadores 2018.

"Se valora porque estábamos perdiendo ante un gran equipo. Nos queda un rival duro, un partido muy difícil, pero lo bueno es que dependemos de nosotros" aseguró Holan en conferencia de prensa tras el encuentro en el Campín de Bogotá, donde su equipo comenzó abajo en el marcador.

Los de Avellaneda conservaron la segunda posición en el Grupo G, ahora con siete unidades, a tres del líder Corinthians, uno por encima de Lara y con dos puntos más que Millonarios.

"Es muy difícil hablar de objetivos en cuanto a resultados. Si antes del partido me decían, de visitante y en este estadio, no perder era muy importante por el desenlace. Pero nosotros no sabemos salir a empatar, a nosotros nos gusta atacar", analizó el entrenador.

"Más allá de ser Independiente, tenemos que valorar a los rivales porque también juegan. No hay partidos fáciles en ninguna parte del mundo", concluyó el DT que logró la Copa Sudamericana 2017 con el conjunto de Avellaneda.