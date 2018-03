Ariel Holan se refirió a la denuncia sobre abuso de menores que recayó en un ex jugador de las inferiores de Independiente y en un árbitro. Supuestamente, estas dos personas prostituían, mediante amenazas, a los juveniles de la pensión de el rojo de Avellenada. "Nos puede pasar con un niño en nuestra casa y frente a una computadora, que lo agarren en Facebook y lo metan en esta situación. O en un colegio o jardín de infantes. Es un problema que excede a un club de fútbol", explicó el entrenador.

“Desgraciadamente no me sorprendió, porque es algo que está tapado y es un problema de la sociedad, como la droga y el alcohol. No es un tema del fútbol o del club Independiente, sino de la sociedad”, dijo Ariel Holan. El técnico de Independiente fue el primero que se refirió a este escándalo tan delicado.

Holan subrayó en declaraciones al canal América que “hay que revisar muy profundamente qué hacemos para que no ocurra”. El entrenador afirmó que "trabajé muchos años en GEBA, donde cruzaba la avenida para tomar el colectivo 130 y estaba a la vista de todos. Hay redes que ponen a la gente en esa situación. Y esas redes pueden entrar en un lugar vulnerable como son las pensiones de los chicos".