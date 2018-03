Ariel Holan, anticipó que el "partido del jueves con Millonarios, de Colombia, por la Libertadores, será muy distinto al de este domingo con Argentinos Juniors", que el "rojo" ganó 2 a 1 por la 19na. fecha de la Superliga. "Hicimos un esfuerzo tremendo y ahora tenemos que recuperarnos bien, porque el partido del jueves con Millonarios por Libertadores será diferente, ya que ellos van a estar esperando nuestras pérdidas", apuntó Holan.

"Argentinos nos presionó muy bien y me parece que nosotros sentimos el desgaste de los viajes a Venezuela y San Juan (jugó con Deportivo Lara y San Martín), pero no hay que restarles méritos ellos. Pero por eso debemos analizar como cada jugador va tolerando las cargas, porque para nosotros es muy importante la Superliga", avisó.

Y sobre este punto destacó que sería "muy importante asegurar la clasificación para la Copa Libertadores del año próximo. Pero por lo pronto en este partido tuvimos algunas fallas que no nos son habituales, aunque en otras ocasiones teníamos un mejor funcionamiento y no ganábamos", analizó.

"Contra Deportivo Lara perdimos un partido que no esperábamos, pero la Libertadores tiene unos cuantos partidos por jugar, aunque este no fue el comienzo esperado", concluyó.