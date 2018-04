Ariel Holan habló luego de la derrota de Independiente frente a Corinthians en Avellaneda, con la que complicó su clasificación a Octavos de Final de la Copa Libertadores. “Al línea le dije que 'somos visitantes' porque da mucha impotencia lo que hacen”, reconoció el entrenador y agregó: “Si digo lo que pienso, soy un llorón. Me molesta, me fastidia, pero tampoco me puedo hacer el distraído. No puedo ser políticamente correcto”.



Además, Holan habló de lo que ocurrió el domingo pasado ante Boca, la repercusión que tuvo la jugada del final y la decisión que tomaron de bajar al Nacional B al árbitro Ariel Penel. “Se vio que no fue penal y, extrañamente, al juez lo mandaron a dirigir al Nacional B. Más que un premio fue un castigo. No se quién habrá tomado la decisión, pero no le hace bien al fútbol”, aseguró.



En tanto, sobre el encuentro ante Corinthians, Holan analizó: “Tuvimos el control del juego durante la mayor cantidad de tiempo, siete situaciones de gol, más un penal y un gol anulado. El equipo llegó, tuvo volumen de juego y nos faltó eficacia en el momento en el que merecíamos el gol”.