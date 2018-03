Huracán, con una gran actuación de su arquero Marcos Díaz, le ganó este sábado a Temperley por 2 a 1 como visitante, por la vigésima fecha de la Superliga del fútbol argentino.



El "Globo", que necesitaba sumar para seguir mejorando su promedio y ahora marcha sexto en el torneo con 33 puntos, se impuso con goles de Andrés Chávez e Ignacio Pussetto, mientras que el descuento de Temperley llegó por Franco Sosa.



Para el local, que sí está en la zona roja y es uno de los cuatro equipos que descendería a la B Nacional cuando finalice este torneo, se trató de la segunda caída al hilo y ya hace ocho que no gana (su último festejo fue frente a Tigre en la 12da. jornada).



En el primer tiempo, la visita fue efectiva y se puso en ventaja a los 16 minutos a través del gol del "Comandante" Chávez. El ex delantero de Boca se encontró solo ante una defensa muy mal parada y definió de zurda-.



Después de su gol, Huracán sufrió contra el empuje del "Gasolero", que con un poco de suerte pudo haberlo empatado. El arquero Marcos Díaz intervino varias veces con grandes atajadas. A los 18 le sacó el empate a Santiago Giordana y su cabezazo.



A los 33, el árbitro Germán Delfino anuló un gol de volea de zurda de Giordana por un foul previo de Emiliano Ozuna sobre Mauro Bogado.



A los 37 llegó otro atajadón de Díaz a un zurdazo de Ozuna, y a los 46, Marcos Díaz salvó en tres tiempos al ’Globo’, que además sufrió con una pelota de Temperley al palo.



Como le pasó en el clásico frente a San Lorenzo (terminó 1-1), Huracán dejó de atacar después de su gol, perdió la pelota y dejó crecer al rival, que esta vez no llegó a empatarlo en la primera mitad.



En el complemento, era todo del local aunque el equipo de Gustavo Alfaro volvió a "primerear" a Temperley y tras una gran definición de Ignacio Pussetto, por arriba de la salida del arquero Josué Ayala, puso el 2-0 a los 11 minutos.



Recién a los 33, tras muchos intentos, llegó el descuento del ’Celeste’ mediante el ingresado Franco Sosa y su remate de media distancia.



A Huracán, finalmente, le alcanzaron dos jugadas para liquidar el juego ante un conjunto que, si bien buscó durante los 90 minutos, no tuvo suerte ni precisión.

Síntesis



Temperley: Josué Ayala; Adrián Scifo, Williams Riveros Ibáñez, Ignacio Boggino y Marcos Pinto; Emiliano Ozuna, Adrián Arregui, Leonardo Di Lorenzo y Fernando Brandán; Sebastián Martelli y Santiago Giordana.

DT: Gastón Esmerado.

Huracán: Marcos Díaz; Cristian Chimino, Martín Nervo, Carlos Matheu y Carlos Araujo; Mauro Bogado, Adrián Calello, Israel Damonte y Nazareno Solís; Ignacio Pussetto y Andrés Chávez. DT: Gustavo Alfaro.

Gol en el primer tiempo: 16m. Andrés Chávez (H).

Goles en el segundo tiempo: 11m. Pussetto (H) y 33m. Sosa (T).

Cambios: ST 12m. Gaspar Gentile por Martelli (T), 16m. Franco Sosa por Scifo (T), 16m. Fernando Coniglio Por Solís (H); 27m Federico Fattori por Arregui (T); 31m Lucas Villalba por Bogado (H); 42m Ricardo Noir por Chávez (H).

Amonestados: Scifo (T), Araujo (H), Chávez (H), Arregui (T), Sosa (T).

Árbitro: Germán Delfino.

Estadio: Alfredo Beranger.