Comportamiento "extraño"

Para Infantino: Candidatura Argentina-Paraguay-Uruguay para Mundial-2030 "es muy fuerte"

La FIFA continuó esta semana consultando a las diferentes partes, entre ellas los grandes clubes europeos, sobre el proyecto de reforma del Mundial de Clubes y de crear una Liga Mundial de Naciones, pero los responsables del fútbol europeo (UEFA) se mostraron preocupados.Una nueva reunión con los grandes clubes europeos, entre ellos el Mánchester City, el París Saint-Germain y el Real Madrid, tuvo lugar el pasado miércoles en la sede de la FIFA , confirmaron fuentes concordantes.También hubo otra reunión este viernes en Italia con el Inter de Milán y el AC Milan. La primera reunión al respecto, con una decena de los grandes clubes del continente, había tenido lugar el 20 de abril, según una fuente próxima al asunto.El presidente de la FIFA , desea dar un nuevo impulso al Mundial de Clubes, que según sus planes pasaría a organizarse cada cuatro años, a partir de 2021, con 24 equipos participantes, de ellos 12 de Europa. La competición actual, organizada cada año, agrupa a siete clubes.Infantino también quiere crear una Liga Mundial de Naciones, una especie de "Mini Mundial ", que reuniría cada dos años a ocho selecciones nacionales, que saldrían de las diferentes Ligas de Naciones continentales.La reunión del miércoles "nos permitió constatar el interés real por una reforma completa del Mundial de Clubes y para el desarrollo de un nuevo modelo de competición que beneficiaría a la comunidad del fútbol de todo el mundo", indicó la FIFA en un comunicado.La FIFA indicó haber iniciado una ronda de consultas "con las confederaciones, las federaciones, los clubes, las ligas y los jugadores", así como con la Asociación Europea de Clubes (ECA), y que va a "continuar las consultas con el objetivo de mejorar y desarrollar las propuestas".Este viernes, Zvonimir Boban, secretario general adjunto de la FIFA , "nos presentó el proyecto del nuevo Mundial de Clubes. Ese proyecto me gusta y me parece interesante", reaccionó Luciano Spalletti, entrenador del Inter de Milán."Es una muy buena idea, que muestra que Infantino tiene como objetivo poner el fútbol en el centro del tablero", añadió.Pero después de la “firme oposición” manifestada la pasada semana por la Asociación Europea de Ligas de Fútbol (EPFL), la UEFA compartió públicamente su inquietud por este asunto."Todos los miembros europeos del Consejo de la FIFA dirigieron una carta conjunta firmada por el presidente de la UEFA (Aleksander Ceferin) a Gianni Infantino , en la cual le trasladan sus preocupaciones por este asunto”, indicó un portavoz de la UEFA, en una reacción transmitida a la AFP."La FIFA se comporta de una manera extraña. Habla con algunos clubes europeos. Invitan exclusivamente a los clubes que ellos creen que son los únicos importantes”, declaró el presidente de la UEFA,, a la web de la revista de fútbol alemana Kicker."LA FIFA , como organización dirigente, debería mostrar más respeto hacia la pirámide, el sistema del fútbol, las asociaciones nacionales y los clubes”, estimó. “Nadie es propietario del fútbol, ni el presidente de la FIFA , ni el presidente de la UEFA, ni el presidente de un club. El fútbol no está en venta”, aseveró.El martes, el Foro Mundial de Ligas (WLF) había acordado “oponerse con fuerza a todo plan de la FIFA dirigido a desarrollar competiciones que tendrían un impacto negativo en un calendario ya sobrecargado”.El presidente de la FIFA admitió este viernes en Asunción que la candidatura conjunta sudamericana de Argentina, Paraguay y Uruguay para acoger el Mundial 2030 es “muy fuerte” aunque dijo que es todavía prematuro hablar del futuro."La candidatura va a ser muy fuerte por todo lo que representa la Conmebol y todo lo que representa el fútbol de estos países”, expresó el jefe de la FIFA luego de participar en el 69 Congreso de la Conmebol en el que fue reelegidocomo presidente por cuatro años.Infantino dijo estar satisfecho por el interés que demuestra Sudamérica por organizar ese Mundial "Habrá también interés de otros países. Todos quieren organizar el Mundial , el evento social y deportivo más grande del mundo, y eso es importante”, comentó.Domínguez, por su parte, destacó que la Conmebol presentará una propuesta a la FIFA para que se adelante la designación de la sede para ese año.El argentino, elegido vicepresidente segundo de la Conmebol, anunció que la sede mundialista para el 2026, en la que compiten de manera conjunta Canadá, Estados Unidos y México, y por otro lado Marruecos, “se va a decidir en un mes, en el congreso de la FIFA ”."Confío en que vamos a lograr el respaldo para ser sede en el 2030 en coincidencia con los 100 años del primer mundial que se celebro en Uruguay”, precisó el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino.