Inter venció este domingo como visitante a Lazio 3 a 2, en última fecha de la Serie A de Italia y, tras igualar en puntos, clasificó para la próxima Champions League por los partidos entre ellos, tras el empate 0 a 0 en el encuentro de ida, en Milán.

El croata Ivan Perisic, en contra de su arco (9m.PT), adelantó a Lazio, empató Danilo D’Ambrosio (29m.PT), los romanos se pudieron en ventaja otra vez por intermedio del brasileño Felipe Anderson (41m.PT), y en el complemento Inter lo dio vuelta con goles de Icardi, de tiro penal (33m.ST), y el uruguayo Matías Vecino (36m.ST).



Roma, con otro preseleccionado a la selección como Federico Fazio, venció como visitante a Sassuolo 1 a 0, con gol del arquero Gianluca Pegolo, en contra (45m.PT).



En tanto el defensor Cristian Ansaldi, otro de los integrantes de la nómina previa de 35 futbolistas del seleccionado argentino, fue expulsado en la victoria de Torino sobre Genoa por 2-1, como visitante.



El rosarino, ex Newell’s Old Boys, fue titular y había aportado una asistencia, pero a siete minutos del final recibió la segunda tarjeta amarilla y fue expulsado.



Ansaldi había tirado el centro rasante desde la izquierda que terminó en el gol de Daniele Baselli, que significó el 2-0 parcial para el equipo visitante a los 13 minutos del segundo tiempo.



El español Iago Falqué (30m. PT) había abierto el marcador para Torino, mientras que el macedonio Goran Pandev descontó para el dueño de casa (35m. ST).



Ansaldi, de 31 años, cerró la temporada con 25 presencias, un gol y una expulsión.



El experimentado lateral izquierdo fue una de las sorpresas de la nómina previa de 35 futbolistas que anunció el entrenador Jorge Sampaoli y pelea por un lugar en la definitiva de 23 que se oficializará mañana en conferencia de prensa.



Ansaldi participó de la gira que realizó el seleccionado argentino por Rusia en noviembre del año pasado (fue citado por la lesión de Marcos Acuña) pero no registra minutos en el ciclo del casildense.



Torino, que tuvo a Nicolás Burdisso en el banco de suplentes, terminó la temporada en la novena posición con 54 puntos, mientras que Genoa tres escalones por debajo con 41.



Por su parte, el delantero Giovanni Simeone marcó el único gol de Fiorentina en su caída por goleada como visitante ante Milan por 5 a 1. En el conjunto “violeta” fue titular el defensor Germán Pezzella, uno de los futbolistas que también compite por un puesto en el Mundial Rusia 2018. quien fue reemplazado en el segundo tiempo.



Napoli derrotó en el estadio San Paolo a Crotone por 2 a 1 y lo condenó al descenso junto con Hellas Verona y Benevento.



En tanto, Atalanta, con Alejandro Gómez y José Palomino, perdió como visitante ante Cagliari por 1 a 0.



El resto de los resultados fueron: Chievo Verona (Lucas Castro) 1-Benevento 0; Udinese (Albano Bizzarri y Rodrigo de Paul) 1-Bologna 0; SPAL 3 - Fiorentina 1.



Posiciones: Juventus (campeón) 95 puntos; Napoli 91; Roma 77; Inter y Lazio 72; Milan 64; Atalanta 60: Fiorentina 57; Torino y Sampdoria 54; Sassuolo 43; Genoa 41; Udinese y Chievo Verona 40; Bologna y Cagliari 39; SPAL 38; Crotone (D) 35; Hellas Verona 25; Benevento 21.



Los cuatro primeros accedieron a la Champions, en tanto que Lazio y Milan clasificaron a la Europa League. Atalanta a la Pre Europa League.

(D) Descendidos.