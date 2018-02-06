Probables formaciones
Talleres: Guido Herrera; Leonardo Godoy, Javier Gandolfi, Carlos Quintana y Lucas Olaza; Fernando Godoy, Pablo Guiñazú, Juan Ramírez y Joao Rojas; Mauro Ortiz y Santiago Silva. DT: Frank Kudelka.
Banfield: Facundo Altamirano; Emanuel Coronel, Alexis Maldonado, Danilo Ortíz y Claudio Bravo; Mauricio Sperduti, Nicolás Linares, Enzo Kalinski y Martin Payero; Martín Lucero; Julián Carranza. DT: Julio César Falcioni.
Árbitro: Darío Herrera.
Estadio: Mario Alberto Kempes (Córdoba).
Hora de inicio: 17.00.
TV: TNT Sports.