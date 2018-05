Los siguientes son los números del campeón de la Superliga:



FECHA RIVAL RESULTADO CONDICIÓN GOLES

1 OLIMPO 3-0 LOCAL D. Benedetto (x2) y P.Pérez

2 LANÚS 1-0 VISITANTE Benedetto

3 GODOY CRUZ 4-1 LOCAL P. Pérez (x2), Pavón y Nández

4 VÉLEZ 4-0 VISITANTE Ben.(x2), Domínguez (e/c),Fabra

5 CHACARITA 1-0 LOCAL Pavón

6 PATRONATO 2-0 VISITANTE Pavón y Benedetto

7 BELGRANO 4-0 LOCAL L. Acosta e/c, Cardona, Ben.x 2

8 RIVER 2-1 VISITANTE Cardona y Nández

9 RACING 1-2 LOCAL Benedetto

10 ROSARIO C. 0-1 VISITANTE -

11 ARSENAL 2-0 LOCAL G. Vadalá y E. Cardona

12 ESTUDIANT. 1-0 VISITANTE Barrios

13 COLÓN 2-0 LOCAL C. Pavón y N.Nández

14 S. LORENZO 1-1 VISITANTE C. Tevez

15 TEMPERLEY 1-0 LOCAL F.Fabra

16 BANFIELD 1-0 VISITANTE C. Tevez

17 SAN MARTíN 4-2 LOCAL Tevez, Pavón, Nández, Ábila

18 ARGENTINOS 0-2 VISITANTE -

19 TIGRE 2-1 LOCAL E. Cardona, L. Jara

20 AT. TUC. 1-1 VISITANTE W. Bou

21 TALLERES 2-1 LOCAL Bou, P. Pérez

22 DEFENSA 1-2 LOCAL D. Gissi (ec)

23 INDEP. 0-1 VISITANTE -

24 NEWELL'S 3-1 LOCAL Ábila x 2 y Pavón

25 GIMNASIA 2-2 VISITANTE Ábila y P. Pérez

26 UNIÓN 2-0 LOCAL Ábila x 2



Boca finalizará su campaña en la Superliga Argentina de Fútbol el domingo desde las 11, como visitante de Huracán, por la fecha 27.