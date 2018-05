La pesca deportiva ocupo el escenario de la provincia de Buenos Aires con un evento que es record de convocatoria debido a los importantísimos premios en efectivo que ofrece y el atractivo ámbito en que se desarrolla. Así Junín logro llevar a cabo este último fin de semana una nueva edición de la Fiesta del Pejerrey después de posponer la fecha original a causa de las fuertes lluvias caídas en la región días atrás, fenómeno climático que por otra parte favoreció a subir el nivel de los espejos de agua de la zona.

El certamen que se desarrollo la mañana del domingo en el parque natural Laguna de Gómez conto con la presencia de una gran cantidad de participantes de diferentes puntos del país, de provincias como La Pampa, Río Negro, Entre Ríos, y de muchísimas ciudades de la provincia de Buenos Aires, Capital Federal y el área metropolitana que se encontraron con un pique aceptable que dio gran cantidad de piezas de distintos tamaños.

También en el marco de esta convocatoria se pudo disfrutar de una feria de artesanos y un tentador patio gastronómico lleno de exquisiteces regionales, complementado con los shows musicales que se ofrecían en el gran escenario montado frente a la laguna. Mientras tanto en la previa del día sábado se realizo un concurso de pesca en kayak, y otro de costa, a donde hubo distinciones en categorías adultos y menores, la primera prueba quedó vacante, por lo cual, los premios fueron sorteados entre todos los participantes, siendo favorecido el pescador local, Diego Vega.

En pesca de costa logro el primer puesto Francisco Tolosa de Junín con una pieza de 31.5cm y 218.2 grs. También, todos los chicos que participaron del torneo de pesca desde la costa infantil, fueron reconocidos con una medalla y no hubo capturas de especies que superaran la medida mínima exigible que destacaran a un ganador.

La principal jornada fue la destinada a la pesca embarcada en un inmenso espejo de agua que se presento con un nivel optimo, así la mañana del domingo recibió de manera ideal a los cientos de participantes que fueron ingresando sus embarcaciones a la laguna para esperar la señal de comienzo a las 10 horas preparando los clásicos equipos de flote con mojarras y filet de dientudo elaborados de distintas formas.

En algunos sectores se dieron mejores capturas que en otros en cuanto a cantidad y tamaños, pero siempre las piezas estuvieron dentro de lo esperado por la organización que preveía presentar solo una pieza mayor a los 33 cm por pescador, logrando de esta manera un concurso con alta presencia de aficionados sin dañar el ecosistema. Los ganadores fueron Osvaldo Daniel Suarez de la localidad de Lobos con un pejerrey de 47 cm y 701 grs. Segundo Miguel Ángel Barea de Junín con una captura de 45.3cm y 680 grs. Tercero Emiliano Lorenzo de Chacabuco con 44.5cm y 703 grs. Cuarto Carlos Javier Carrizo de Virreyes con 44.3cm y 642 grs. Y quinto Cristian Farías de Gral. Madariaga con una pieza de 43.6cm y 607 grs.

Osvaldo Suaréz, ganador, hablo con DiarioJunin.com y presentó a sus grandes amigos de toda la vida y además compañeros de pesca, Fabián y Oscar. "Toda la vida pescamos juntos y hoy esa pasión nos dio una alegría muy grande. Estamos muy contentos y queremos destacar la organización de la fiesta, agradezco a todo Junín porque nos atendieron muy bien durante estos dos días. Estuvo todo muy lindo".

Sobre la pesca de ese pejerrey que los hizo acreedor del premio mayor, Osvaldo contó que "lo saqué faltando 15 minutos para el cierre del concurso y estábamos esperanzado de que íbamos a ganar. La verdad es que estamos muy contentos".

Trabajo con Dorados en Santiago

El licenciado en Ciencias Biológicas Sergio Saltz, secretario del Agua de la provincia y responsable del Instituto de Hidrobiología, de Santiago del Estero explicó que se está trabajando en el repoblamiento y siembra de dorados en el embalse Rio Hondo. "Este año vamos a empezar con la primera siembra. Estamos hablando de la temporada de verano, desde diciembre, que biológicamente se puede extender hasta marzo. La idea que tenemos programada es sembrar 5.000 ejemplares. Van a ser fraccionados. Los peces juveniles se siembran en las nacientes de los ríos, pero nosotros vamos a hacer una siembra simbólica, ya definiremos dónde, como para empezar a devolverle vida al lago".

Secuestraron media tonelada de sábalos

En la localidad de Alvear en el sur de la Provincia de Santa Fe durante un procedimiento ejecutado por oficiales y suboficiales de la Guardia Rural Los Pumas se logro detectar un camión proveniente de la ciudad de Victoria, Entre Ríos con una carga de 450 sábalos fuera de medida, sin condiciones de higiene y sin cadena de frío, no aptos para consumo humano los cuales quedaron secuestrados y fueron desnaturalizados. ¡Felicitaciones!

El Pejerrey Club de Quilmes fundado el 2 de julio de 1938, declarado “Bien de Interés Histórico Artístico” adelanto su torneo aniversario en cual se consagro campeón Roberto Batteria del Club de Pescadores Olivos. Felicitaciones a ambas instituciones.

Paraná Guazú. Por Luis María Bruno. En esta semana estuve realizando un relevamiento de pesca con lo que tiene que ver más que nada con el pejerrey, recorriendo varios puntos estratégicos del Guazú sin respuestas efectivas de piques, con el agua un tanto turbia todavía y a la mañana temprano en unos 17 grados rondando los 24 grados al mediodía, en cuanto a la pesca variada que realice personalmente con variedad de carnadas la mas rendidora fue la lombriz con respuesta de bagres amarillos de entre los 800 gramos y el kilo, bagres blancos de hasta el kilo y medio y pati de entre los 600 gramos y el kilo doscientos, con mucho dorado de lindos portes saltando en toda la zona, siendo nulas las respuestas de otras especies.

Desde los muelles. A la espera del ingreso del pejerrey todavía en los muelles del Guazú, la pesca pasa por capturas de bagres y pati en su gran mayoría de muy lindos portes, esto también depende mucho de la ubicación de los muelles, aquellos que están ubicados sobre buenas profundidades tienen mejores resultados.

Isla Botija / Puerto Constanza. Lo más destacado de lo que tiene que ver con la zona de la botija es con respecto a algunos lindos portes de dorados que se encuentran casando por todas partes, la variada compuesta por muy lindos bagres y paties.

Pasaje Talavera. Se espera el ingreso del pejerrey el que debería estar a full ya en esta época del año, de momento solo da para lo que tiene que ver con bagres y pati de muy lindos portes y ocasionales capturas de algunos dorados de hasta los tres kilos.

Isla La Paloma. Muy buenas respuestas de bagres y pati por la zona los que tomas ofrecimientos de pulpitos de lombriz y trozos de anguilas, en las correderas se ven dorados cazando producto todavía de las temperaturas de las aguas.

Rio Gutiérrez. Desde la desembocadura del Gutiérrez con el Bravo y aguas debajo de este hasta más o menos la mitad de su recorrido me largue al garete en busca de pejerreyes sin respuestas de estos, solo tuve un par de toques en los anzuelos donde desaparecieron las cabezas de las mojarras típico de los dientudos, en lo que a variada se refiere bagres y pati es lo que se da de buenos portes, viéndose saltar dorados de todos los tamaños por todas partes. Piques de algunos bagres, pati y ocasionales armados, sin ingreso todavía del pejerrey.

Paraná Bravo.El agua está todavía con mucha temperatura y barrito en suspensión, allí realice un largo garete desde la naciente con el Guazú y hasta el Gutiérrez buscando los pejerreyes pegado a los juncales y en ocasiones por el medio del rio sin recibir respuesta de pique ninguna, con respecto a la pesca variada con más de siete tipos de carnadas distintas y cuatro cañas en el agua las únicas respuestas y capturas realizadas por mi parte fueron de marietas. Otro amigo y colaborador Roberto que fue especialmente en busca de dorados realizo muy buena pesca con respuesta de dorados de hasta cuatro kilos.

Arroyo Brazo Largo. A según se corrió la voz en su salida al Guazú donde se encuentra el recreo Vidal se logro la captura de un pejerrey de unos 44 centímetros, pero como todos sabemos una golondrina no hace una primavera, variada especial para bagres amarillos y blancos de todos los tamaños.

Paraná de Las Palmas Zona Zarate – Campana. En la zona de costanera para el lado de prefectura con respuestas de muy lindos bagres amarillos y blancos, con ocasionales capturas de pati y de alguna boga de las lindas todavía.

Canal Alem I y II Sección. Se ven muchos doradillos cazando por la zona, con buena respuesta de bagres amarillos y blancos, los conocidos picuditos y los llamados laguneros o sapo.

Carabelas. Buena respuesta de bagres viéndose saltar doradillos por doquier.

Rio de la Plata. Relevamiento semanal de pesca en los diferentes espigones de Ensenada Barragan por Emir Richardi. Transitamos una semana algo compleja con temperaturas que aun no terminan de acomodarse, si bien es cierto de que las temperaturas mínimas han empezado a sentirse, en lo que concierne a la pesca del flecha de plata debemos señalar de que la misma sigue firme compartiendo el mismo espacio con la lacha y el chafalote, en lo que concierne al Club Universitario tenemos que manifestar que cuando el rio contaba con buen caudal de agua se rescataron en su modalidad de flote algunos pejerreyes medianos y chicos con línea en movimiento y con la propia línea volcadora, a fondo en materia de pejerrey muy pocas especies pero buenas en calidad extraídas en el propio morro, también se extrajeron algunas sardinitas, lachas y chafalotes, a fondo algunas boguitas y variada de cuero, en lo que concierne a los espigones del Municipalizado y Club Rio de La Plata con el flecha de plata la misma ha sido muy irregular con algunas pocas piezas de flecha de plata extraídas a flote con línea en movimiento, se rescataron lindos ejemplares de bagres blancos y amarillos en su modalidad de fondo encarnando con lombriz, no se registraron extracciones de carpas pero si de boguitas tanto con maíz como con masa , en lo que concierne a la pesca en los espigones de la Toma Base Naval en materia de pejerrey sigue viento en popa con pejerreyes extraídos en su modalidad de flote ya sea en contra de la corriente, gareteando y con la propia línea volcadora, la calidad de los mismos en su mayoría medianos ,algunas piezas grandes y chicos, a fondo completamente nula con solo extracciones de boguitas y variada de piel, salieron algún que otro dorado con boyón y bajada de acero encarnado con bagre amarillo .En las propias costas y de murallón en Punta Lara bastante irregular la misma en cuanto a la pesca de pejerrey, en su modalidad de flote algunos pejerreyes medianos y chicos con la propia línea volcadora, a fondo encarnando con mojarra viva o salada algún que otro pejerrey importante, variada de piel y carpas.

La Paz. Otra muy buena semana de pesca, gran cantidad de surubíes medianos y grandes, dorados de diversos tamaños y excelente cantidad de variada, sobre todo patíes de muy buen tamaño, chafalotes, amarillos, pico de pato y palometas.

Se pescó en todas las modalidades, mayormente los dorados salieron haciendo fly cast y algunos chafalotes también. Debido a la cantidad de lluvias que se produjeron en la zona de Corrientes, el Río Paraná tuvo una brusca crecida, lo que hizo que el día domingo, mermara un poco el pique. El río subió a los 4,73 mts pero con tendencia a estacionarse en los próximos día, el agua está turbia, salvo en algunos desagües que salen de los bañados y en los 25º de temperatura.

Concordia. Cacho Toller desde esa zona de Entre Ríos nos comenta que el Rio Uruguay tiene un muy buen nivel que permite la pesca de dorados en distintas modalidades. Se dan muy buenos tamaños.

Concepción del Uruguay. Recomendable también para la pesca de dorados, el cambio climático activo los más grandes y se dan capturas superlativas, Gabriel Osuna nos dice además que esta excelente para probar señuelos o moscas en esta pesca.

Ituzaingo. Desde esta lejana localidad Correntina Lucho Terlecky nos comenta que la pesca esta en un buen momento ya que el rio Paraná esta estable y permite la pesca de distintas especies.

Yahape: Una zona de la provincia de Corrientes que se destaca por la excelente pesca de surubíes que da. Lo que hay que destacar es lo buenos tamaños que se obtienen con carnada viva especialmente. También hay pacúes de buenos portes con pesos que llegan hasta los 8 kilos de peso. Se suman Pirá Pará, Bogas chicas, Dorados chicos y algunos Pirá Pitá de tamaño grande. En general está muy bueno el pique.

Rosario. Lucas Santangelo nos envía imágenes de las muy buenas pescas que se vienen dando, especialmente de dorados medianos que toman todo lo que se les ofrece. Un pesquero para tener siempre en cuenta por la proximidad con Buenos Aires.

San Nicolás. En esta zona la mejor pesca se logra embarcada y con algún guía que conozca los sectores para dar con los dorados que están a pleno, y en muy buenos tamaños.

Villa Paranacito. Desde Excursiones San Expedito nos informan que este fin de semana pasado muchos salieron al pejerrey, pero aún está faltando un poco de frío. Salieron como mucho 15 piezas por lancha!! Todos pejes muy grandes!! Seguramente cuando baje la temperatura se va a poner bueno. Yo salí a pescar dorados en bait. Estuvo duro ya que empezó a irse el calor, de todas formas tuvimos varios ataques y subimos 2 piezas. De las cuales uno peso 3.700kg. No está fácil pero hay pesca.

Cuenca del Salado. Informe del Pesquero Don Eduardo. Con las últimas lluvias el río, por momentos, viene un poco revuelto. Hay pejerrey, ayer, se pescó bien, pero hay que aclarar que no todos pescan. El pique está pasando los cables de alta tensión, en donde hay paradas de agua , remansos y el agua esta mas limpia; por lo tanto el peje ve la carnada. Usar equipos livianos, boyas yo-yo pequeñas y anzuelos 4 o 5. El pejerrey está comiendo a 2 metros de la orilla. Con línea barranquín de 3 anzuelos y a 1 metro de profundidad mejora el tamaño de las piezas. Los que pescan, son los que tienen conocimiento, de lo que es la pesca en el Salado; los que hacen las cosas mal FRACASAN. Como carnada, mojarra viva. Ejemplo: Ayer un matrimonio sacó 47 piezas y a 50 metros 5 "pescadores" lograron 8.

Salada de Madariaga. Tiene demasiada presión de pesca , se hacen largas colas de autos y lanchas para ingresar de todas formas sigue dando buenas cosechas en el arranque de la temporada, La pesca de pejerrey es muy buena, está bien arriba a 20 cm, pero siempre buscando los claros para tirar las boyas y evitar enganches incómodos. Se llega bien a la cuota con pejerreyes de entre 28 y 38 cm, hay que navegar con cuidado si no conocemos la laguna. Hay mucho control, las mejores zonas son las Barrancas de los Loros y las Conchillas. Todavía podemos llegar a encontrar tarariras activas y a fondo bagres grandes. Viene con mucha presión de pesca. Hay que cuidarla.

Melincue. Las bajadas son sobre la ruta 90, sale 50 pesos la entrada y hay algunos servicios. De jueves a lunes se puede pescar. Salen pocos pero buenos, se pueden dar piezas de un kilo de peso y en una pesca normal se dan capturas de entre 500 y 800 grs, es una laguna difícil si no hay viento y se complica dar con el pique, la cuota es de 25 piezas por pescador. El pique se da a unos 15 cm de profundidad.

Guamini. Muy buena pesca en sus lagunas más importantes, Alsina, Cochico, y Monte a donde ya se dan pejerreyes de todos los tamaños, también se puede desde la costa, tanto de flote como de fondo.

Chásico. Sigue muy buena la pesca de pejerreyes y se dan tamaños excelentes, en pocas horas logramos la cuota así que recomendamos elegir las piezas a extraer y respetar los cupos establecidos, hay controles. Esta a flote, media agua y fondo dependiendo del clima. Las zonas más rendidoras son las clásicas, como la Quebrada del Hacha o la Isla de los Pinos. Elija el pescado a traer.

Gómez. Junín. Fue sede la fiesta nacional del Pejerrey con muy buen pique. Se da mayormente mucho pejerrey chico y mediano cuando están las condiciones, que en general es con la laguna planchada. La laguna ya se recupero con las lluvias.

Indio Muerto. No tenemos datos pero seguramente recibir agua la favoreció, si va por allá cuéntenos como le fue.

Altos Verdes. Esta con pejerreyes y de buenos tamaños, hay que buscarlos, no se regalan pero se ya se dan bien cuando esta oxigenada el agua, si se plancha se complica, hay que garetear con boyas blancas, o verdes preferentemente encarnando con mojarra o filet.

Chis-Chis. Tiene pejerreyes de todos los tamaños, pero con el cambio de clima se dan pocos de buen tamaño, muchos que llegan a los 40 cm o lo superan, con estos días de lluvia esta revuelta el agua y el pique es dispar, todavía no come bien firme así que hay que estar super atentos para no errar el guachazo.

Tablillas. Similar panorama a su hermana Chis Chis, hay que buscar los pejerreyes bien arriba. Ya se dan algunos de 40 cm solo que parece ser que el pejerrey se acerco más a las costas y lugares con juncos.

El Burro. Reiteramos el informe de la semana anterior ya que por las lluvias no tenemos data fresca. Se dan pocos pejerreyes, algunos pequeños, y con suerte, gareteando. Lo mejor por ahora son las tarariras que las hay de todos los tamaños y para intentar sacarlas con cualquier tipo de carnada y señuelos. También carpas y bagres a fondo. Con el frio seguramente aparecerán los pejerreyes grandes.

La Boca. Ex San Lorenzo. Tiene pejerrey hay que dar con las condiciones para lograr la pesca esperada, se dan buenos tamaños y se logra la cuota. Eso si recomendamos llevar permisos y no hacer extracciones por demás los van a controlar.

Adela. Otra de las del corredor de ruta 2 que puede dar buenos pejerreyes y esta con panorama similar a su vecina Chis Chis.

Salada de Monasterio. Una laguna a la cual hay que tener en cuenta el clima antes de ir por las lluvias. Venía con pesca irregular así que tal vez la subida de nivel y el clima más fresco sirvan para que mejore las respuestas de los pejerreyes grandes.

Vitel. De fondo se pueden dar con bagres y carpas, en los días de más calor y también un intento a la tararira vale, recomendamos probar en el canal. Ya está bien para los pejerreyes, hay chicos y medianos por ahora, pero casi todo no da la medida.

Las Barrancas. Esta con muy buenos pejerreyes que van de los 35 hasta los 40cm, a flote y se lo encuentra tanto gareteando como anclados en distintos puntos de la laguna, recomendable para una pesca de fin de semana.

Chascomus. Irregular para los pejerreyes, por ahora pocos y chicos en horas más frescas, con calor casi no aparecen, hay todavía tarariras y carpas especialmente a fondo.

Los Horcones. Embarcados damos con pejerreyes de hasta 35 cm a flote, si probamos de costa bajan un poco los tamaños. Están entre los 30 y 60 cm de profundidad

Lobos. Por ahora nada de pejerreyes, seguramente habrá que resembrarla para que vuelva a atesorar esta especie como antaño. Solo se da una modesta pesca de fondo con bagres y carpas. Esta subiendo fuertemente el nivel del agua.

La Brava. Por ahora nos recomendable consumir el pescado que se obtenga en esta laguna se sospecha que estuvo contaminada con agroquímicos así que por ahora les dejamos esta sugerencia.

Laguna de los Padres. Poca pesca, y por ahora hay que esperar que se recupere un poco más.

Blanca Grande, Olavarría. El pique de pejerrey no está completamente firme pero mejora, subió bastante el nivel de agua de la laguna. Si se recupera por completo seguramente volverán los pejerreyes de medida que esperamos.

Tupungato. Buena pesca de pejerreyes de excelentes tamaños con mucho de medida, para elegir. Hay que moverse y garetear por distintos sectores de la laguna para dar con el pique, de costa también se da pero en menor medida.

Sauce Grande.También anclados se puede hacer la cuota pero con brazoladas largas. Una laguna que tuvo una temporada estupenda y dio algo de pesca en verano, ahora muy bien, hay que buscar el centro de la laguna y garetear para dar con los pejerreyes que llegan hasta los 40cm

Monte. Por ahora para esperarla, es necesario que baje la temperatura para ver si se activa el pejerrey más grande. Está un poco baja en su nivel pero tiene pesca de fondo, con algunas carpas y bagres.

Loma Danesa. Una laguna que en el arranque de temporada viene dando buenos pejerreyes de tamaños aceptables llegando a los 30 centímetros.

Hinojo Grande. Trenque Lauquen. Muy buena la pesca en esta laguna que viene bastante pareja en el rendimiento estos últimos meses, se da bien de costa, como embarcados con portes de hasta 35 cm.

Cuero de Zorro. También parecido el panorama a la laguna anterior que también es de la zona. Se dan buenos pejerreyes con algunos matungos de casi un kilo y a flote.

Kakel Huincul. Para recomendar a quien le guste la pesca de tarariras con señuelos o mosca. Todavía podemos hacer la última pesca de temporada de esta especie. Hay que buscarlas embarcados lo mejor es al amanecer o el atardecer y si te quedas desde el muelle de noche se puede dar alguna linda pieza. Ya está para el pejerrey

Mar Chiquita. Bien para los pejerreyes, esta full para probarlos a media agua y a flotes, se dieron bien con líneas paternóster y brazoladas de 40 cm y anzuelos numero 5, la carnada camarón o mojarra.