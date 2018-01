Respecto a su vuelta y su polémica salida de Boca un año atrás, aseguró que "China ya pasó, lo importante es que estoy en Boca, con la camiseta más linda", y aclaró "me preparé para volver a jugar a Boca. Es bueno alejarse de lo que uno ama para volver mejor".

"En Boca cualquier jugador tiene que lucharla siempre. Yo vengo a sumar y a dar la mejor de mí, si me toca ir al banco, lo haré".

Cuando le preguntaron sobre las diversas opiniones de los hinchas sobre su vuelta dijo: "Estoy tranquilo con la reacción de los hinchas. Mi sueño es retirarme con la camiseta de Boca".

"La gente ve otro Carlitos, sin presiones, que disfruta", pero aclarando que "hay que buscar lo mejor para Boca, no para Carlos Tevez".

Además agregó: "vuelvo a jugar en la cancha más linda del mundo. Vuelvo a sentirme vivo al ponerme la camiseta de Boca. El sábado la cancha va a explotar".

A la hora de hablar del equipo y su rendimiento en el verano, cree que "en el verano no se vio un Boca que funcione bien. Fue una semana muy dura para el club. Cuando vez que te llegan dos veces y te hacen un gol, fue muy duro. No sólo Rossi, le costó a todo el equipo. Estamos trabajando para que las ausencias se sientan poco. La responsabilidad no sólo es de Rossi, es de todos".

"Vos podés muchos nombres pero si al equipo le va mal, no sirve, los resultados mandan. Quién se reforzó mejor será se verá con los resultados".

Sin embargo, aseguró que "el grupo está muy bien, siempre va al frente, adelante. Y afuera nos llevamos muy bien. Lo importante es que tenemos un DT que sabe bien lo que hace. Hay que dejarlo trabajar tranquilo".

Cuando le tocó hablar de su eterno rival, declaró: "No estoy pensando en River. La diferencia con River es que nosotros queremos ganar la séptima. Tenés que ganarla".

Sobre la selección, el referente xeneinxe expresó: "Sampaoli sabe muy bien lo que hace en la Selección, pero para quedar en la historia tenés que ganar un Mundial", y que además, "Messi juega a otro deporte, para el hacer tres goles es normal".

"Cristiano es totalmente diferente a Messi. Cuando Leo estaba arrancando no tocaba un gimnasio, Cristiano estaba todo el día". Leo estaba con la pelota, Cristiano entrenaba tiros libres. Cristiano se prepara para ser el mejor, a Leo le sale natural. Desde chiquito lo veías con una pelota en el pie. Es la diferencia que vi entre los dos mejores jugadores del planeta".

Por último respecto a su pelea con Juan Román Riquelme, dijo: "Cuando vea a Román vamos a terminar en un abrazo. Yo no me olvidé de que cuando llegué me ayudó muchísimo. Con Riquelme no hay ningún rincón".

"Si estoy bien, quiero ganar el Mundial y la Libertadores", cerró.