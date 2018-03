Se trata del Patrón José Velázquez, un todoterreno recuperando balones, dando pases, haciendo goles y pechando a contrincantes. Con 65 años y sin cabello, sigue metiendo miedo. Y es que cuando habla lo hace sin "pelos en la lengua".

En una entrevista con Trome, medio peruano dijo "Seis jugadores nos reunimos para decirle al técnico Marcos Calderón que no atajara Ramón Quiroga y aceptó. Al día siguiente, lo primero que hace, es ponerlo. ¿Qué puedes pensar? ¿Se vendió o no?".

"Toda la vida era titular y jugaba los 90 minutos. En ese partido, el entrenador me saca comenzando el segundo tiempo cuando perdíamos 2-0. Entra (Raúl) Gorriti y llegan los demás goles" situación que él considera rara, ya que era uno de los jugadores más importantes de su seleccionado.

"Los dirigentes se vendieron y muchos han investigado, hay hasta libros escritos. Que no tenga pruebas, no quiere decir que no haya pasado. Y seis jugadores también se vendieron" aseguró el "Patrón" quien dio el nombre de 4 de los 6 para no arruinar la carrera de los otros. Rodulfo Manzo, Raúl Gorriti, Juan José Muñante y Ramón Quiroga son algunos de los que fueron para atrás con Argentina.

Confirmó que Jorge Rafael Videla y Henry Kissinger visitaron el vestuario peruano antes que comience el partido y agregó "supuestamente a desearnos suerte. ¿Qué tenían que hacer ahí? Fue como una manera de presionarnos, para ver a los que se habían vendido. La corrupción siempre ha existido".